Inchiesta Open - indagato Marco Carrai : amico di Renzi e membro del cda della Fondazione : La procura di Firenze ha avanzato ipotesi di reato per traffico di influenze, riciclaggio e violazione della legge sul finanziamento dei partiti politici. Le perquisizioni hanno riguardato imprenditori e rappresentanti legali di società che in passato hanno finanziato la Fondazione Open, attiva tra il 2012 e il 2018 a sostegno delle iniziative politiche di Matteo Renzi, dalle primarie alla kermesse della Leopolda. Anche l'imprenditore Marco ...

Salvini indagato ad Agrigento per caso Open Arms. "Per me è una medaglia - rifarei tutto" : Il leader della Lega Matteo Salvini è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura di Agrigento per sequestro di persona e omissioni di atti d’ ufficio. L’accusa - scrive la Repubblica - riguarda il caso dei 164 migranti salvati il primo agosto scorso dalla Open Arms, a cui fu vietato dall’allora ministro dell’Interno l’ingresso nelle acque italiane.“Altra indagine, altro processo per aver ...

Open Arms - Salvini indagato ad Agrigento : 9.27 Matteo Salvini è indagato dalla Procura di Agrigento. Le ipotesi di reato sono di sequestro di persona e omissione di atti d'ufficio. La vicenda risale allo scorso agosto e riguarda il caso dei 164 migranti rimasti per 19 giorni a bordo d ella nave Open Arms, davanti alle coste di Lampedusa. E' il bis del caso Diciotti. Il fascicolo è ora sul tavolo del procuratore di Palermo, Francesco Lo Voi, che farà le sue valutazione ed entro ...

