Omicidio vip | l’attrice uccisa dal marito cantante Ora in tv il racconto choc | “L’ho

(Di martedì 26 novembre 2019) “È diventata molto aggressiva, isterica, mi ha dato un pugno in faccia, poi sul collo, avevo segni dappertutto”. Finora non si conosceva la versione che Bertrand Cantat,e leader del gruppo Noir Desir, aveva dato ai magistrati della tragica notte in cui aveva ucciso di botte la sua allora compagna,Marie Trintignant. Le immagini della sua testimonianza sono state trasmesse ieri per la prima volta dalla televisione francese in occasione della giornata mondiale contro i femminicidi. La storia ricalca quello che molti avvocati osservano nelle vicende di violenza sulle donne. E cioè il tentativo dell’aggressore di discolparsi facendo passare la vittima per una pazza, un’’isterica’, una provocatrice violenta. Il fatto accadde la notte tra il 26 e il 27 luglio del 2003 a Vilnius, in Lituania, dove la coppia si trovava perché Marie doveva girare un ...