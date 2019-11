Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 26 novembre 2019)Francesco si prepara a rientrare dalla lunga maratona in Estremo Oriente, ma dal Giappone rimbalza fino a Roma la notizia che il suo, Fabian Pedacchio, si prepara a lasciare il delicatissimo incarico. Da parte vaticana si precisa subito: non si tratta di altro se non del semplice desiderio di cambiare mansioni per un sacerdote dalle grandi curiosita' intellettuali e culturali. Pedacchio, che ha 55 anni ed un aspetto giovanile, vuole insomma continuare a vivere la stagione bergogliana della Chiesa, ma seguendola da un'altra prospettiva. Del resto era arrivato a Roma molto prima dello stesso Francesco: era il 2007 quando l'allora arcivescovo di Buenos Aires accondiscese ad una richiesta dell'allora prefetto per la congregazione dei vescovi, il cardinal Re. Questi voleva con se' il giovane esperto di diritto canonico, ed il responsabile della principale diocesi ...

ilfogliettone : Ombre in Vaticano, si dimette il segretario personale del Papa - - sandroascoli : #place #piazza #note10plus #fotografi #sanpietro #pozza #fontana #tramonto #sun #sundown #ombre #shadow… - Ombre_Luci : RT @PerezSilvina: Una foto straordinaria, metafora di un intero pontificato #PapaFrancesco #PopeFrancis #PapaFrancisco #Vaticano https://t.… -