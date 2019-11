Oltre allo ius culturae | servono proposte forti e credibili per ripartire

Napoli - la stangata ai calciatori è clamorosa : in ballo Oltre 2 milioni di euro : E’ una situazione delicatissima in casa Napoli, il club azzurro non sta raggiungendo buoni risultati, contro il Milan la prestazione è stata altalenante ed alla fine è arrivato solo un pareggio con il risultato di 1-1. Ma sono settimane caldissime anche all’interno dello spogliatoio, in particolar modo il rapporto tra la squadra ed il presidente De Laurentiis è praticamente compromesso dopo la decisione dei calciatori di ...

Ascolti TV | Mercoledì 20 novembre 2019. La serata per il Bambino Gesù al 15.9%. Flop Oltre la Soglia (8.9%) - superata da Chi l’ha Visto (11.8%) e tallonata da Italia1 (8.1%). Bignardi 1.8% : Amadeus - Una serata di Stelle per il Bambino Gesù Nella serata di ieri, su Rai1 Una serata di Stelle per il Bambino Gesù ha conquistato 2.989.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale5 la terza puntata di Oltre la Soglia ha raccolto davanti al video 1.820.000 spettatori pari all’8.9% di share. Su Rai2 la quarta puntata di Volevo fare la Rockstar ha interessato 1.338.000 spettatori (5.9%). Su Italia1 Iron Man ha intrattenuto ...

Fibrillazione atriale : compie 10 anni il palloncino che ha salvato Oltre 12mila pazienti italiani : Il criopallone di Medtronic, che ha rivoluzionato il trattamento della Fibrillazione atriale, compie 10 anni. L’azienda, leader nelle tecnologie biomedicali, celebra così i primi 10 anni della terapia crioablativa, che ha permesso di trattare in modo sicuro ed efficace più di 500.000 mila pazienti nel mondo, di cui oltre 12.000 in Italia. 10 anni di Arctic FrontTM, 10 anni di esperienza e di continua evoluzione, che attesta Medtronic pioniere ...

Firenze - l’archivio Alinari rimane allo Stato. La Regione lo acquista per 12 milioni : salve Oltre 5 milioni di fotografie : oltre 5 milioni di fotografie che raccontano la storia del Paese e non solo, un patrimonio che ha rischiato di essere smembrato. La Regione Toscana ha messo a bilancio l’acquisto, con una spesa complessiva di oltre 12 milioni di euro, dell’archivio Alinari. Risorse regionali che ora serviranno per garantire l’acquisizione e quindi la custodia e la corretta conservazione di questo straordinario patrimonio fotografico, bibliografico, ...

L’Umbria svolta a destra e travolge la coalizione giallo-rossa. Tesei Oltre il 56% : I primi exit poll diffusi dalla Rai confermano le previsioni della vigilia di Matteo Salvini

Livorno-Pisa - Oltre al pallone c’è di più. La rivalità è anche antropologica : “Loro coi padroni - noi anarcoidi” - “C’hanno solo il mare” : Fosse solo una questione calcistica, non sarebbe nemmeno tanto originale. Amaranto contro neroazzurri, i legittimi sfottò di due tifoserie divise da un lembo di terra occupata da una grossa base militare americana (Camp Darby) e i bomber a confronto: Cristiano Lucarelli e Igor Protti da una parte, Enzo Loni e Fabrizio Barontini dall’altra. Finita lì. Livorno-Pisa, che si gioca sabato alle 18 per la nona giornata di serie B, però col calcio ...

In Italia Oltre 17.000 studenti idonei sono senza alloggio : Al momento sono oltre 17.000 gli studenti universitari idonei non beneficiari di un alloggio. E mancano ancora i dati di tante regioni. In testa il Lazio con quasi 5.000 idonei (+ 20% rispetto allo scorso anno). La prima città è 4.000 studenti senza alloggio a Roma, 3.800 a Torino, 2.400 a Milano, 1.700 a Catania. Aumentano le domande ma non gli alloggi: in tutto il Paese, con il nuovo anno, più della metà degli aventi ...

Preparati allo spaventoso evento Zanne dell'Oltremondo di For Honor - giocabile da oggi al 1 novembre : Ubisoft annuncia Zanne dell'Oltremondo, uno speciale evento di Halloween gratuito per tutti i giocatori di For Honor, che sarà giocabile da oggi al 1° novembre. Questo nuovo evento includerà una serie di contenuti davvero spaventosi, tra cui una nuova modalità di gioco, bottini esclusivi a tema Halloween, nuove esecuzioni e molto altro.L'evento Zanne dell'Oltremondo porterà una nuova modalità davvero spettrale, Accoltellatori Spettrali, una ...

Divieto rimosso : Oltre 3mila donne iraniane allo stadio per la prima volta dopo 40 anni : C’è grande attesa a Teheran per la partita Iran - Cambogia, valida per le qualificazioni ai prossimi mondiali di calcio. Per la prima volta infatti, oggi, giovedì 10 ottobre, dopo 40 anni, le donne potranno entrare allo stadio. Circa tremila biglietti sono stati venduti alle tifose.Lo scorso mese il governo di Hassan Rohani aveva annunciato la rimozione degli ostacoli alla presenza femminile nei match della nazionale, ...