Olimpiadi 2026 oltre l’affare | il prossimo obiettivo è il mercato cinese di turisti e

Olimpiadi invernali - Vincenzo Novari è l’amministratore delegato del Comitato organizzativo di Milano-Cortina 2026 : L’ex amministratore delegato di 3 Italia Vincenzo Novari è stato nominato amministrato delegato delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2016. La nomina è arrivata dopo l’incontro a Roma tra il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, il presidente del Coni Giovanni Malagò, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il governatore del Veneto Luca Zaia e il sindaco di Cortina Gianpietro ...

Olimpiadi : Venezia - 'Tavolo Cina' - al via gruppo lavoro 'Pechino 2022 e Milano Cortina 2026' : Venezia, 31 ott. (Adnkronos) - Le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina del 2026 sono state all’ordine del giorno della terza riunione del “Tavolo Cina”, incontro che si è tenuto oggi alla presenza dell’assessore al Turismo Federico Caner, a Palazzo Balbi, sede istituzionale della Regione del Vene

Olimpiadi 2026 : disegno di legge per la partecipazione dell’Alto Adige : “L’Alto Adige entra formalmente nel percorso che porterà all’organizzazione e allo svolgimento delle Olimpiadi invernali 2026”. Lo ha annunciato il

10 cose da fare (e sapere) sul Trentino aspettando le Olimpiadi 2026 : Il Trentino ospiterà 34 gare su 109 competizioni alle Olimpiadi Invernali 2026, soprattutto nel “Cluster della Val di Fiemme”, che comprende la pista di pattinaggio (velocità) di Baselga di Pinè, il Centro sci di fondo di Tesero ed il Trampolino di Predazzo.In Trentino non esistono mezze stagioni. Perché qui in qualsiasi periodo dell’anno le opportunità di divertimento e avventura sono al ...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Simone Valente : “Permesso che il progetto venisse legato a opere fondamentali per il territorio” : L’ex sottosegretario del M5S alla Presidenza del Consiglio Simone Valente, ha parlato all’ANSA ribattendo alle affermazioni di Matteo Salvini che, durante la manifestazione del centrodestra a San Giovanni, aveva dichiarato che i 5 Stelle non volevano le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Così Valente: “Il leader della Lega è semplicemente un bugiardo. Nel percorso che ha portato all’assegnazione delle Olimpiadi a ...

Bob - Flavio Roda : “Serviranno più soldi per riammodernare la pista di Cortina per le Olimpiadi 2026” : A margine della presentazione delle squadre degli sport invernali per l’annata 2019-2020, il presidente della FISI Flavio Roda ha parlato della situazione legata alla pista di bob “Eugenio Monti”, che è designata per la specialità alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Roda ritiene che, per la riqualificazione, non siano sufficienti i 40 milioni messi a disposizione, e ne servano invece di più. Queste le parole del numero 1 ...

Olimpiadi Milano-Cortina 2026 - Michela Moioli : “Voglio essere in gara. Sarò al via in due specialità? Vedremo” : Michela Moioli e le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: un sogno da realizzare. La campionessa olimpica a PyeongChang nello snowboardcross ha voglia di giocarsi le proprie carte nei Giochi Invernali in casa e di sicuro le motivazioni per essere competitiva non mancheranno. “Ho preso questo impegno e lo rispetterò, voglio e devo arrivare in pista nel 2026“, le dichiarazioni dell’azzurra (fonte: Ansa), a margine della presentazione ...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Attilio Fontana : “C’è scarso interesse come un po’ su tutto - al di là delle parole bisogna essere concreti” : Dura entrata del Governatore della Lombardia Attilio Fontana sugli impegni del Governo per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina del 2026: al termine di un convegno sulle infrastrutture in vista dei Giochi, il presidente della Regione ha parlato all’ANSA, esprimendo la propria posizione in merito. “C’è scarso interesse come un po’ su tutto: mi sembra che stiano facendo discorsi più formali che sostanziali. Adesso ...

