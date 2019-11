Fonte : quotidianodiragusa

(Di martedì 26 novembre 2019) Vittoria inperCity Thunderitaliana della regular-season dell'Nba. La squadra di coach Donovan passa per 100-97

quotidianodirg : Oklahoma vince in trasferta nella notte Nba - ennatrasporti : OKLAHOMA VINCE IN TRASFERTA NELLA NOTTE NBA, 15 PUNTI DI GALLINARI - Si24it : Oklahoma vince in trasferta nella notte #Nba, 15 punti di Gallinari - Si24 -