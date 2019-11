Nuovo allarme Isis Lo stupore dell' Esercito | nessuno ci ha avvisati

Allerta Meteo - Nuovo pesante avviso della protezione civile per Mercoledì 27 : allarme rosso per la piena del Po - forte maltempo al Centro/Nord [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo . Dopo due giorni di tregua torna il maltempo, che interesserà sopratutto il Nord Italia, preoccupato in queste ore dalla piena del Po a causa della quale si stanno verificando evacuazioni e danni. Un nuovo impulso perturbato atlantico in arrivo sul nostro Paese interesserà, nella giornata di domani, il Settentrione e, localmente, anche le regioni centrali tirreniche con piogge e fenomeni localmente di forte intensità e il rinforzo ...

WhatsApp - Nuovo allarme sicurezza : "Non aprite questo file" : È sufficiente un file MP4 apparentemente innocuo per mettere in ginocchio la sicurezza di WhatsApp. Facebook, proprietaria...

Acqua alta - Venezia in allarme per Nuovo picco previsto alle 13. Stop per un anno alle rate dei mutui : Nella notte l'Acqua è tornata a salire, il nuovo picco dovrebbe arrivare a 160 centimetri. Bar e negozi alzano le paratie. Il sindaco Brugnaro nominato commissario, firmata l'ordinanza per contributi di 5mila euro ai privati e di 20mila alle aziende

Acqua alta Venezia - Nuovo allarme per la marea. Stop per un anno a pagamento dei mutui : Il nuovo picco previsto in mattinata dovrebbe arrivare a 160 centimetri. Il sindaco Brugnaro nominato commissario firmata l'ordinanza per dare 5mila euro ai privati e 20mila alle aziende

Maltempo - Italia di Nuovo in ginocchio : la Tempesta Günther flagella il Paese - tanta NEVE al Nord. Allarme Scirocco : Infuria sull’Italia la nuova Tempesta di Maltempo provocata dal vasto ciclone Günther posizionato nel Mediterraneo occidentale. Il vento di Scirocco ha raggiunto nelle ultime ore raffiche molto forti sul crinale dell’Appennino tosco/emiliano e in Lombardia, con velocità degne di un Uragano: 145km/h al Passo della Croce Arcana, 137km/h al Monte Piella, al Lago Scaffaiolo e all’Abetone, 118km/h a Pietra Piccata, 112km/h a ...

Allarme marea a Venezia : Nuovo picco nei prossimi minuti - chiusa Piazza San Marco : Una nuova importante alta marea, indotta da intense correnti di scirocco, sta interessando Venezia.?L'acqua alta non da tregua in Laguna e porta altri danni e disagi, soprattutto a imbarcazioni e...

Acqua alta a Venezia - suonano le sirene d’allarme : Nuovo picco alle 10 : 30 : Sono suonate a Venezia le sirene d’allarme dell’Acqua alta, per il nuovo picco previsto di alta marea: la previsione aggiornata del Centro maree è di 160 centimetri alle ore 10:30. alle 08:30 il livello registrato a Punta della Salute era di 130 cm. L'articolo Acqua alta a Venezia, suonano le sirene d’allarme: nuovo picco alle 10:30 sembra essere il primo su Meteo Web.

Allarme hiv - dopo 19 anni è stato scoperto un Nuovo ceppo : Purtroppo non ci sono buone notizie relativamente all’hiv: è stato scoperto, a distanza di 19 anni, un nuovo ceppo. Questo studio è stato pubblicato sul Journal of Acquired Immune Deficiency Syndrome, che spiega che è un ceppo della famiglia M. ed è il decimo ceppo. Carole McArthur autrice della ricerca, e facente parte dell’università del Missouri, a Kansas City ha dichiarato così: “Questa scoperta ci ricorda come ...

Isis - il Nuovo Califfo nel segno della continuità. E della scuola di Saddam. Allarme Europa : Il “nuovo Califfo” ha una identità. Non ha il “carisma” del fu al-Baghdadi, ma rispetto al “Califfo” fatto fuori da una missione a co-partecipazione plurima (Usa, Turchia, Russia, Curdi...), il nuovo capo dell’Isis ha qualcosa di altro e, per quanto ci riguarda, di più preoccupante: sa cosa significa combattere, pianificare azioni militari, sviluppare una Jihad globale. E sa che la terra ...

Inter vince ma Conte lancia Nuovo allarme : nuovo allarme di Antonio Conte dopo che l'Inter, con il fiato corto, porta a casa la vittoria contro il Brescia. Il tecnico nerazzurro applaude alla prestazione dei giocatori, complimentandosi per la generosita' dimostrata: ''Hanno fatto qualcosa di straordinario'', poi torna a sottolineare le difficolta' dell'Inter, assediata dagli infortuni, costretta a giocare sempre, o quasi, con gli stessi Interpreti e con un calendario fittissimo: ''Ora ...

Allerta Meteo - la protezione civile lancia un Nuovo allarme ROSSO per la Sicilia : anche Sabato 26 scuole chiuse e forte maltempo : Allerta Meteo – Continua ad imperversare il maltempo al Sud Italia e la protezione civile lancia un nuovo pesante avviso di allarme per le prossime ore. anche domani, Sabato 26 Ottobre, per la Sicilia è stata emanata l’Allerta rossa, che si riferisce in modo particolare alle province di Catania, Enna e a una gran parte del territorio messinese (vedi mappe a corredo dell’articolo). Alla luce di un’Allerta così pesante, ...

SPY FINANZA/ Il Nuovo segnale di allarme che arriva dagli Usa : La situazione sui mercati finanziari non è florida e ci sono anzi segnali piuttosto preoccupanti che arrivano dagli Stati Uniti

Allerta Meteo : Nuovo allarme maltempo in Liguria - da mezzanotte criticità arancione : Dopo la pausa di queste ore, sulla Liguria si affaccia un nuovo severo passaggio perturbato, Arpal ha emanato l’Allerta Meteo per temporali e pogge diffuse con queste modalità: Ponente regionale fino Noli (zona A): GIALLA dalle 21 a mezzanotte di oggi, mercoledì 23 ottobre, poi arancione fino alle 15 di domani, giovedì 24 ottobre, poi gialla fino a mezzanotte Centro da Noli a Portofino ed entroterra di ponente dalla val Bormida alla valle Stura ...

Protezione Civile : esercitazione in Alto Adige - testato il Nuovo sistema di allarme : Un’alluvione minaccia la città, la popolazione deve rifugiarsi ai piani superiori degli appartamenti: l’avviso viene diffuso attraverso il sistema per l’informazione della popolazione BIS. Uno scenario d’emergenza di questo tipo è stato simulato oggi (10 ottobre) nel corso di un’esercitazione organizzata a partire dalle 10.10 del mattino dall’Agenzia provinciale per la Protezione Civile in via Druso a Bolzano. L’esercitazione è stata ...