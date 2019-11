Novara | bomba sotto casa dell’ex | aveva rifiutato un suo regalo Arrestato 28enne

Fonte : fanpage

(Di martedì 26 novembre 2019) Undi Cameri, in provincia di, è statocon l'accusa di minacce e danneggiamento aggravato: si è presentatodella sua ex nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne, le ha portato un orso di peluche altezza d'uomo per convincerlo a farlo entrare nell'abitazione ma al rifiuto di lei ha fatto esplodere unacarta danneggiando pavimenti e l'auto della vittima parcheggiata nei dintorni.

a42nno : RT @SkyTG24: Novara, lancia bomba carta dopo che ex rifiuta regalo: arrestato - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Novara, lancia bomba carta dopo che ex rifiuta regalo: arrestato - SkyTG24 : Novara, lancia bomba carta dopo che ex rifiuta regalo: arrestato -