Neymar al Barcellona | ci ha provato anche Messi | spuntano presunte conversazioni Whatsapp

Barcellona - il ds Abidal a 360° sul mercato : da Neymar a Lautaro passando per il rinnovo di Messi : Tante stelle, in squadra, da trattenere. Altrettante, come da abitudine, da acquistare. Il Barcellona ha perso da qualche anno quel predominio europeo che lo aveva contraddistinto negli anni di Guardiola e per questo vuole tornare a fare la voce grossa sul mercato. A parlare delle trattative a 360° è il direttore sportivo blaugrana Eric Abidal, che rilascia un’intervista ai media spagnoli. “Siamo il Barcellona e dobbiamo ...

Piqué : “I giocatori del Barcellona si offrirono di farsi pagare in ritardo per comprare Neymar” : I giocatori del Barcellona avrebbero accettato di essere pagati in ritardo pur di permettere al club di comprare Neymar. Lo svela Gerard Piqué. Barcellona e i suoi giocatori hanno fatto davvero “tutto il possibile” per far tornare il fantasista brasiliano in balugrana, ma non è bastato. Neymar aveva lasciato il Barcellona per il PSG per una cifra record di 222 milioni di euro. Piqué ha detto che i giocatori riferirono al club che ...