Nel Varesotto | emergenza esondazioni | in pericolo i vigili del fuoco

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 26 novembre 2019) Emanuela Carucci Parlano i sindacati stanchi delle promesse. Iche operano a Luino hanno una caserma in una zona ad alto rischio. Dal 1980 viene promessa una caserma più sicura "Quarant'anni di promesse, ma i problemi rimangono gli stessi" scrive, amareggiato, in una nota Alessandro Cortellini, delegato per la segreteria territoriale Fns Cisl in merito alla sede deideldi Luino, un Comune in provincia di Varese. Il personale in servizio nelha dovuto fare armi e bagagli e abbandonare la sede affidatagli in quanto la struttura sorge in una zona a rischio esondazione del fiume Tresa. Proprio nei giorni scorsi a causa delle abbondanti precipitazioni, il fiume ha raggiunto il suo limite di portata e ha rischiato di rompere gli argini. Isono stati ospitati "come sempre" (come sottolinea la nota) dalle scuole elementari della cittadina ...

