Nel trailer del film di Velvet Collection il ritorno di Ana e Alberto per l’ultimo Natale

Capitan Piave arriva al Cinema : il trailer delle avventure del supereroe accompagna l’uscita di Frozen II Nelle sale UCI [VIDEO] : Captain Piave arriva in 50 sale italiane di UCI Cinema, la catena leader internazionale di multisala Cinematografici. Dal 27 novembre e fino all’11 dicembre 2019, infatti, il trailer delle avventure del supereroe accompagnerà l’attesissima uscita di Frozen II. Così il Consorzio per la Tutela Formaggio Piave DOP, presenta finalmente al grande pubblico nazionale Captain Piave – il protagonista dell’animazione Full 3D CG (Marulli Studio ...

Phoenix Point : il successore spirituale di XCOM riceve un nuovo story trailer focalizzato sulle 3 fazioni umane presenti Nel gioco : La data di uscita di Phoenix Point è ormai vicinissima e c'è un nuovo trailer che fornisce uno sguardo al contesto in cui ci ritroveremo una volta che il titolo sarà disponibile. Quando dal mare emergerà la terrificante minaccia, si formeranno tre fazioni umane, ognuna con le proprie idee su come gestire al meglio la lotta al nemico.Il video ci offre anche uno sguardo alla storia del Phoenix Project, un'organizzazione segreta pan-governativa ...

“Pinocchio” prende vita Nel trailer del film di Matteo Garrone : E' il film di Natale più atteso il "Pinocchio" diretto da Matteo Garrone, che arriverà nei cinema il 19 dicembre. Qui vediamo il trailer di quello che si preannuncia un evento cinematografico, con Roberto Benigni nel ruolo di Geppetto, il piccolo Federico Ielapi in quello del burattino di legno, Rocco Papaleo e Massimo Ceccherini che impersonano Il Gatto e La Volpe, e Gigi Proietti che si trasforma in Mangiafuoco. Confrontarsi con il ...

Ecco Hunters su Prime Video - Al Pacino a caccia di nazisti Nella New York degli anni ’70 (trailer) : Il 2020 segnerà più che mai la migrazione di massa delle grandi star del cinema verso il piccolo schermo. Il premio Oscar Al Pacino farà la sua parte con Hunters, una nuova serie thriller prodotta da Jordan Peele e attesa nei prossimi mesi su Prime Video. La piattaforma streaming di Amazon – bastano pochi clic per abbonarsi e approfittare della prova gratuita – accoglierà dunque la serie creata da David Weil (Moonfall), al contempo ...

Half-Life : Alyx si mostra Nel nuovo trailer di lancio : Coma annunciato nel Tweet pubblicato questo pomeriggio, Valve ha mostrato il trailer dedicato ad Half-Life: Alyx, nuovo titolo VR dedicato alla leggendaria saga di Half-Life. Stando a quanto riportato nel video, il gioco sarà disponibile a marzo 2020."Ambientato tra gli eventi di Half-Life ed Half-Life 2, Half-Life: Alyx è un nuovo titolo pensato interamente per la VR" - recita la descrizione del gioco sotto al video.Il trailer è stato ...

Hunters - il primo trailer della serie con Al Pacino - Nel 2020 su Amazon Prime Video : Hunters, il primo trailer della serie sui cacciatori di nazisti di Amazon Prime Video con Al Pacino Amazon Prime Video sta per diventare un’esperta in nazisti, e se in The Man in The High Castle il nazismo ha trionfato nella seconda guerra mondiale, nella nuova serie Hunters i nazisti se la vedranno con un gruppo di cacciatori che vuole ucciderli. Hunters è la nuova serie di Amazon Prime Video prodotta da Jordan Peele e che vede nel cast ...

X019 : Age of Empires IV si mostra Nel primo attesissimo trailer che rivela il gameplay : Era medievale confermata insieme a due civiltà: i Mongoli e gli Inglesi e a conti fatti poco altro. Queste pochissime informazioni sono però bastate perché molti fan di questo storico franchise hanno anche potuto guardare da vicino delle scene di gameplay grazie a un nuovissimo trailer.Di cosa stiamo parlando? Dell'attesissimo e acclamato Age of Empires IV, uno dei tanti protagonisti dell'Inside Xbox organizzato in occasione dell'evento X019 in ...

L'attesissimo Shenmue 3 si mostra Nel trailer di lancio : Ys Net ha pubblicato il trailer di lancio di Shenmue 3, forse uno dei sequel più attesi di tutti i tempi. Il trailer parla di una "storia rinnovata" e mette in mostra molti dei nuovi personaggi che incontreranno il protagonista Ryo Hazuki. Ciò include alcuni criminali come l'antagonista Lan Di.Shenmue 3 è stato annunciato per la prima volta all'E3 2015 ed è stato finanziato tramite Kickstarter. Ha raccolto $ 2 milioni in meno di sette ore prima ...

Stormland : l'ambizioso shooter VR di Insomniac Games si mostra Nel trailer di lancio : Insomniac Games e Oculus hanno finalmente reso disponibile Stormland, lo spettacolare shooter VR per dispositivi Oculus Rift.In occasione dell'uscita del gioco, IGN ha riportato il trailer di lancio che potete vedere più in basso.Per chi non lo sapesse, Stormland vi mette nei panni di un esploratore robotico. Il gioco offre un mondo semi-aperto da esplorare e vi permetterà anche di giocare in cooperativa con un amico. Inoltre, il titolo vedrà ...

Gylt : il survival horror in esclusiva per Stadia si mostra Nel trailer di lancio : Quando Google Stadia verrà lanciato il 19 novembre, ci sarà esattamente un solo gioco disponibile esclusivamente sulla piattaforma e in nessun altro posto. Si tratta di Gylt, il survival horror di Tequila Works.Gylt racconta la storia di Sally, una ragazza che sta cercando il cugino scomparso. Lo sfondo è una città malinconica che si anima con ogni sorta di orrori indicibili. Sally usa torce ed estintori per liberarsi dei mostri. Le influenze ...

“The Irishman” come un trailer : il cinema Nelle sale secondo Netflix : In un episodio della nuova stagione di una meravigliosa serie tv, Il metodo Kominsky, Michael Douglas e la sua compagna guardano il nuovo film di Martin Scorsese su un dvd prestato da un vicino di casa. Un gioco.Il film è The Irishman, è prodotto da Netflix così come la serie tv e, prima ancora di uscire nelle sale, viene presentato come il film da vedere. Lo conferma una strategia di lancio che ha scatenato uno scontro ...

Da Dragon Ball Super a Dragon Ball FighterZ : Broly combatte Nel nuovo trailer : A quasi due anni dall'uscita, Dragon Ball FighterZ continua ad intrattenere i videogiocatori. D'altronde non si tratta solo di uno dei migliori picchiaduro ad incontri disponibili nell'attuale generazione - potete farlo vostro da gennaio 2018 nelle versioni PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch -, ma anche di uno dei migliori videogame dedicati ai Saiyan nati dalla matita e dal genio del mangaka giapponese Akira Toriyama. Almeno fino al ...

Transient : l'ispirato thriller cyberpunk lovecraftiano si mostra Nel primo gameplay trailer : Iceberg Interactive ha pubblicato il primo gameplay trailer dedicato al suo Transient, un thriller cyberpunk che si incontra con ispirate atmosfere lovecraftiane.Transient promette di presentare un'ambientazione e una trama uniche. Il gioco sarà ambientato in un futuro distopico, post-apocalittico, pieno di segreti e verità terrificanti. E potrà contare anche su una colonna sonora inquietante e suggestiva.Nella descrizione sulla pagina Steam del ...

Diablo Immortal : il gioco si mostra Nelle sue dinamiche con un nuovo trailer dalla BlizzCon 2019 : La BlizzCon 2019 ha portato con sé moltissime novità sul brand di Diablo, incluso il capitolo per dispositivi mobili Diablo Immortal, naturalmente. Come possiamo vedere, infatti, sono stati mostrati i nuovi sviluppi effettuati sul gioco, in particolare sono state mostrate di frangenti di gameplay con un nuovo interessante trailer.Possiamo dunque appurare lo stato avanzato di sviluppo del gioco, in arrivo per dispositivi Apple e Android quanto ...