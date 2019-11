Municipio III | Bonelli | Caudo pensa a striscioni ma non alla sicurezza nelle scuole

Fonte : romadailynews

(Di martedì 26 novembre 2019) Roma – “Dopo le nostre denunce di una settimana fa a seguito di un sopralluogo sollecitato dai genitori della scuola Angeli della Citta’, al Tufello, operai e tecnici da stamattina sono al lavoro. Appena ieri con il crollo del controsoffitto della mensa si e’ sfiorata la tragedia. Mentre la sinistra al governo delprova a giustificare assenze e colpe sullo stato di degrado e indelledel III, il presidentestara’ndo di appendere l’ennesimo striscione (abusivo) dal balcone della sede istituzionale per farsi propaganda gratis, come quando decise di esporne uno con la scritta ‘Porti aperti’ in polemica con l’allora ministro Salvini. Oggi gli consigliamo di farne un altro ‘Tetti aperti’, gli stessi crollatiscuola del Tufello”. Lo dichiara Cristiano, ...

