Fonte : romadailynews

(Di martedì 26 novembre 2019) Roma – “Diversamente da quanto apparso in comunicati infondati e strumentali, non c’e’ mai stata – ne’ potrebbe mai esserci – alcuna incertezza da parte del Gruppo del PD del IInell’opporsi a un progetto antistorico come quello contenuto nella proposta didei Consiglieri comunali di Fratelli d’Italia sulladei. Un progetto che non solo e’ un attacco alle donne, ma entra senza alcun rispetto e scrupolo nella loro vita privata in un momento delicato e doloroso. L’aver dubitato pubblicamente della nostra contrarieta’ non ha fatto altro che dare risalto e garantire pubblicita’ a una proposta irricevibile, sulla quale in Consiglio il nostro voto sara’ contrario. Chi sparge illazioni sui rapporti con la Destra ignora il lavoro comune e si pone contro l’amministrazione ...

romadailynews : Municipio II, Pd: su sepoltura feti no assoluto a #delibera Meloni: #Roma – “Diversamente… - H24Parioli : Sepoltura dei bambini mai nati, così si accende lo scontro etico nel Municipio - - Roma_H_24 : Sepoltura dei bambini mai nati, così si accende lo scontro etico nel Municipio - -