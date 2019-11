MotoGp | Test Jerez – Valentino Rossi avverte la Yamaha | “se prendiamo 10 km a Jerez

Alex Marquez MotoGp - Test Jerez 2019 : “Contento di questa seconda giornata - so cosa devo fare per Sepang” : Sembra migliorare giorno dopo giorno il feeling di Alex Marquez in sella alla MotoGP. Il fratellino di Marc, approdato in Honda ufficiale dopo essersi laureato campione del mondo di Moto2 nel 2019, ha concluso i Test di Jerez de la Frontera in 17^ posizione a 2″ dal leader Maverick Vinales ma a meno di un secondo e mezzo di ritardo dalla miglior prestazione del compagno di squadra. Il 23enne di Cervera sta prendendo sempre più confidenza ...

MotoGp - Test Jerez 2019 : Yamaha va in vacanza con grande fiducia - Marc Marquez si opera ma la vera sorpresa è la Suzuki : E così è finita anche l’ultima giornata di Test dell’anno per la MotoGP, che si appresta ad andare in letargo per due mesi prima di tornare in pista a febbraio con i Test di Sepang. La due giorni di Test andata in scena a Jerez de la Frontera è stata però condizionata dal freddo e dalla pioggia, con i team che non hanno potuto completare il programma di lavoro pianificato alla vigilia raccogliendo comunque dati molto importanti in ...

MotoGp - Day-2 Test Jerez 2019 : Marquez chiude la stagione ancora davanti a tutti in una giornata condizionata dalla pioggia : Ora si può dirlo per davvero. Con la conclusione della seconda e ultima giornata di Test a Jerez della Fronteira, la stagione 2019 della MotoGP ha definitivamente chiuso i battenti e la classe regina delle due ruote si ferma ora per l’inverno. La sessione odierna è stata influenzata pesantemente dalla pioggia, che ha costretto i piloti non solo a ritardare l’entrata in pista ma ha anche obbligato tutti a terminare il turno ...

LIVE MotoGp - Test Jerez 2019 in DIRETTA : Marc Marquez si opera alla spalla! Pioggia continua - tutti ai box! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.17: Guardando ad altri, in casa Yamaha si può essere soddisfatti. La M1 sembra aver compiuto un passo avanti, non ancora però sufficiente in termini di trazione. 16.14: Una Honda che continua a dare dei problemi: le cadute di Marquez lo dimostrano chiaramente. Un anteriore ancora decisamente instabile non aiuta i tecnici giapponesi. 16.11: Una giornata, quindi, poco indicativa per via ...

MotoGp - Marc Marquez potrebbe operarsi alla spalla destra! Fatale la caduta a Jerez durante i test? : Marc Marquez potrebbe operarsi alla spalla destra dopo la sublussazione patita ieri nella caduta durante i test della MotoGP in corso a Jerez de la Frontera: secondo quanto si legge su Twitter, la giornalista Tammy Gorali avrebbe appreso dal pilota spagnolo che oggi stesso si recherà in ospedale a Barcellona per ulteriori visite. Great scoop by @tammygorali. She spoke to Marc Marquez. He shared that he will be in hospital in Barcelona to ...

LIVE Test MotoGp Jerez 2019 in DIRETTA : Valentino Rossi gira sul bagnato - poca attività. Marquez si opera alla spalla : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.55 Ora non c’è attività in pista. 15.50 ATTENZIONE. Marc Marquez si opererà alla spalla destra dopo l’incidente di ieri! Notizia importantissima, il Campione del Mondo andrà sotto ai ferri per un intervento e lo attenderà un inverno di recupero. 15.48 Dopo un ultimo giro in 1:50.010, Valentino Rossi rientra ai box. 15.45 Questo è il pomeriggio di Valentino Rossi che sta ...

LIVE MotoGp - Test Jerez 2019 in DIRETTA : pioggia incessante - tutti fermi tranne Valentino Rossi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.38 Altre due tornate di Rossi su 1:50.0, il Dottore quantomeno ci prova sotto la pioggia come nessun’altro sta facendo: onore al merito. 15.35 Rossi è costante, al rientro in pista piazza 1:50.157. 15.32 Ed ecco ancora Valentino Rossi, è l’unico a volerci provare in questo pomeriggio bagnato. 15.30 Un aggiornamento sulla classifica dei tempi anche se non è cambiato nulla ...