MotoGp | Test Jerez – Caduta Marquez | Marc svela | “ecco perchè sono andato al centro

MotoGp - Test Jerez 2019 oggi : orario d’inizio - programma e aggiornamenti in tempo reale (26 novembre) : oggi martedì 26 novembre va in scena la seconda giornata di Test MotoGP a Jerez de la Frontera, si accenderanno i motori per l’ultima volta in questa stagione prima della pausa invernale e sul circuito spagnolo i piloti avranno a disposizione le ultime otto ore per effettuare una messa posto a punto sulle moto del 2020 prima di darsi appuntamento alla prossima annata. Si incomincerà alle 10.00 in terra iberica e si potrà girare fino alle ...

Diretta test MotoGp Jerez 2019/ Streaming video tv - orari e classifica tempi : Diretta test MotoGp Jerez 2019 Streaming video e tv, orari e classifica dei tempi nella seconda giornata di prove sulla pista spagnola, oggi 26 novembre.

LIVE MotoGp - Test Jerez 2019 in DIRETTA : 26 novembre - day-2. Valentino Rossi e Andrea Dovizioso - ultimi esami prima dell’inverno : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma dei Test a Jerez de la Frontera – La cronaca della prima sessione Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di Test di MotoGP ad Jerez de la Frontera (Spagna). Sul circuito spagnolo i team ed i piloti andranno a delineare gli ultimi aspetti sulla messa a punto delle moto, pensando a quel che sarà nel 2020. Nella prima giornata il vessillo della Yamaha ...

MotoGp - Test Jerez 2019. Valentino Rossi : “Condizioni meteo non fantastiche - abbiamo lavorato molto sulla nuova moto” : Prima giornata di Test per la Moto GP in quel di Jerez (Spagna), in vista della nuova stagione. Non un giorno-1 strepitoso per Valentino Rossi, il Dottore è rimasto lontanissimo dal compagno di squadra Vinales (primo della classe), fermandosi in quattordicesima posizione a più di un secondo e mezzo. Le sue parole, riportate dalla Gazzetta dello Sport: “abbiamo lavorato molto, anche se le condizioni meteorologiche non erano fantastiche, ...

MotoGp - Test Jerez – Quartararo alle prese con la nuova Yamaha : “non sono così fluido come prima” : Il pilota francese ha analizzato la prima giornata di lavoro a Jerez, nel corso della quale ha finalmente provato la nuova Yamaha Giornata importante per Fabio Quartararo a Jerez, il pilota francese è salito per la prima volta sulla nuova Yamaha, iniziando a prendere confidenza in vista della prossima stagione. AFP/LaPresse I riferimenti cronometrici confermano l’ottimo inizio di Test per il transalpino, capace di chiudere al secondo ...

MotoGp - Test Jerez – Viñales fissa l’obiettivo : “dobbiamo migliorare il motore - abbiamo un piano preciso” : Lo spagnolo ha chiuso al comando la prima giornata di Test sul circuito di Jerez, portando avanti un importante lavoro di sviluppo del motore Prima giornata abbastanza positiva per Maverick Viñales, che ha chiuso al comando il day-1 dei Test di Jerez. Tanto lavoro per lo spagnolo, concentratosi sullo sviluppo del motore della M1, punto debole della Yamaha nel 2019. AFP/LaPresse Interrogato alla fine della sessione, l’ex Suzuki ha ...

MotoGp - Test Jerez – Alex Marquez migliora a vista d’occhio : “penso sia andata meglio di entrambi i giorni di Valencia” : Lo spagnolo ha commentato la prima giornata di Test sul circuito di Jerez, esprimendo le proprie considerazioni sul lavoro svolto in pista Debutto positivo per Alex Marquez sulla Honda HRC, il rookie spagnolo ha finalmente vestito i panni del pilota ufficiale, dopo aver guidato a Valencia la moto del team LCR. AFP/LaPresse Ottimi i riferimenti cronometrici per il campione del mondo di Moto2, fermatosi a solo un secondo dal fratello al ...

MotoGp - Test Jerez – Sospiro di sollievo per Marc Marquez : “l’incidente è stato un mio errore - sto bene” : Il campione del mondo ha commentato il primo giorno di Test a Jerez, chiuso al sesto posto e con una fastidiosa caduta Sesta posizione per Marc Marquez nel primo giorno di Test a Jerez, il campione del mondo si è concentrato a provare numerose nuove componenti montate sulla sua RC213V, finendo anche nella ghiaia in curva 13. AFP/LaPresse Una caduta che non gli ha fortunatamente lasciato conseguenze, nonostante una visita al centro medico: ...

MotoGp - Test Jerez 2019. Marc Marquez : “Sublussazione ad una spalla. Giornata positiva” : Una prima Giornata di Test in vista della prossima stagione in quel di Jerez un po’ difficoltosa per Marc Marquez, campione del mondo in carica della MotoGP. Il fenomeno iberico, che ha chiuso appena sesto a oltre un secondo di ritardo, è stato uno dei tanti piloti caduti oggi, una scivolata a metà sessione nel tratto misto del T3 dove il campione di Cervera ha rimediato per fortuna solo una leggera contusione alla spalla destra. Le sue ...

MotoGp - Test Jerez – Valentino Rossi si complimenta con Vinales : “va fortissimo - sta facendo la differenza” : Valentino Rossi si complimenta con Maverick Vinales dopo la prima giornata di Test a Jerez: il ‘Dottore’ sottolinea l’ottima prestazione del compagno di scuderia La prima giornata di Test a Jerez si chiude nel segno delle Yamaha con Maverick Vinales che firma il miglior tempo davanti a Fabio Quartararo. Bene anche Morbidelli, quinto davanti a Marc Marquez. Manca all’appello Valentino Rossi (14°), ben lontano dalle ...

MotoGp - Test Jerez – Petrucci torna in pista dopo l’infortunio : “sessione positiva nonostante il dolore alla spalla” : Danilo Petrucci torna in pista nella prima giornata di Test a Jerez dopo l’infortunio alla spalla: sensazioni positive e un buon 9° posto per il pilota Ducati E’ terminata alle 18:00 di oggi la prima giornata di Test MotoGp sul circuito di Jerez de la Frontera. I piloti del Ducati Team sono scesi in pista nella tarda mattinata per proseguire nel lavoro di sviluppo della Desmosedici GP versione 2020 ed hanno potuto girare con ...

MotoGp - Test Jerez – Dovizioso sorride a metà : “feedback positivo dalla Ducati - ma le Yamaha vanno forte” : Decima posizione per Andrea Dovizioso nella prima giornata di Test a Jerez: il pilota Ducati contento delle risposte positive ottenute dalla moto E’ terminata alle 18:00 di oggi la prima giornata di Test MotoGp sul circuito di Jerez de la Frontera. I piloti del Ducati Team sono scesi in pista nella tarda mattinata per proseguire nel lavoro di sviluppo della Desmosedici GP versione 2020 ed hanno potuto girare con continuità fino al primo ...

DIRETTA TEST MotoGp JEREZ/ Classifica tempi : Vinales fa il vuoto - 3 Yamaha nei 5 : DIRETTA TEST MOTOGP JEREZ 2019: Classifica dei tempi nella prima giornata di prove, oggi 25 novembre. Primo Vinales, è dominio Yamaha con Quartararo 2°.