Fonte : oasport

(Di martedì 26 novembre 2019) Una settimana dopo l’annuncio da parte di Honda dell’ingaggio dinelRepsol di MotoGP al fianco del fratello, arriva la notizia dell’approdo dinelVDS per il Mondiale2020. L’improvviso addio dialla categoria intermedia ha liberato di fatto unnella line-up dei piloti per la prossima stagione, scatenando di conseguenza una reazione a catena ancora in divenire. Il primo tassello del puzzle è stato sistemato concheildel campione iridato uscente, mentre a questo punto rimane vacante una sella delFlexbox di Sito Pons da compagno di squadra di Lorenzo Baldassarri. Di seguito il commento da parte didopo l’annuncio ufficiale: “Sono felice per l’opportunità che ilEstrella GaliciaVDS mi ha ...

OA_Sport : Moto2: Augusto Fernandez prenderà il posto di Alex Marquez nel team Marc VDS - Vanganel : RT @gponedotcom: Pons mette alla prova Garzó: un test per guadagnarsi il contratto: Il Team orfano di Augusto Fernandez farà disputare i te… - gponedotcom : Pons mette alla prova Garzó: un test per guadagnarsi il contratto: Il Team orfano di Augusto Fernandez farà disputa… -