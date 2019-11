Montagna | scialpinista disperso in Val d’Aosta | sospese le ricerche

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 26 novembre 2019) Terminata l'emergenza, i Centri operativi comunali ancora aperti stanno via via comunicando la loro chiusura, mentre i tecnici regionali sono al lavoro nelle zone maggiormente colpite dal Maltempo (Alessandrino, Cuneese, Astigiano), per iniziare a quantificare i danni. Sono 154 le strade principali e secondarie chiuse al traffico dall'inizio evento, 571 gli evacuati e 395 gli isolati. I volontari di protezione civile sono impegnati nelle opere il ripristino delle condizioni di normalita'. Dall'inizio dell'emergenza ad oggi, oltre ai gruppi comunali, ne sono stati attivati 3730 del sistema regionale. La Sala Operativa regionale manterra' l'operativita' dalla h 8 alle h 24 nelle giornate di oggi e domani per seguire l'evoluzione dei fenomeni.