Moment lancia un nuovo obiettivo fisheye da 14 millimetri per i più recenti top di gamma

L'oroscopo del 22 novembre : cambiamenti per il Leone - Momento di revisione per la Bilancia : La terza settimana del mese di novembre sta per volgere al termine. Vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle, per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute dei dodici segni, per la giornata di domani venerdì 22 novembre. Durante le prossime ore alcuni cambiamenti potrebbero attuarsi all'interno della sfera professionale del Leone, mentre per la Bilancia è giunto il momento di fare pulizia e ristabilire le proprie priorità. ...