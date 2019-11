Modigliani riconquista la sua Livorno

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 26 novembre 2019) Beatrice Buscaroli Un pugno di capolavori «certificati» nel museo poco distante dal canale della famosa beffa Artista delicato e uomo altrettanto fragile, né in vita né in morte, Amedeo, 1884 - Parigi, 1920), a quasi cento anni esatti dalla morte, riappare in una mostra - l'agognata e desiderata «mostra di» - nella sua città natale, e vedendo il flusso di visitatori dei primi giorni, con grande successo:e l'avventura di Montparnasse. Capolavori dalle collezioni Netter e Alexandre aperta al Museo della Città (fino al 16 febbraio 2020). Strano l'accanimento che vita e morte rivolsero a quest'uomo bellissimo di aspetto, colto, generoso, ma irrequieto e instabile: autodidatta in pittura, se non per brevi frequentazioni che lo portarono addirittura a condividere con Plinio Nomellini alcune delle ultime lezioni che Giovanni Fattori ...