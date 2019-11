Minecraft Earth ha raggiunto quota 1 | 4 milioni di download nell' ultima settimana

Minecraft Earth come Pokémon Go : la realtà aumentata per giocare costruendo ovunque : Ora anche dall'Italia è possibile giocare inventando mondi in 3D. L'app gratis (iOS e Android) per sfidare i Minecrafters nelle avventure condivise. E costruire la realtà virtuale in 3D inventata da Mojang

Minecraft Earth è disponibile in accesso anticipato in Italia : Minecraft Earth è da poco disponibile anche qui in Italia, in accesso anticipato. Si tratta di un titolo che unisce Minecrat alla realtà aumentata ed è disponibile per dispositivi mobile. Di seguito vi riportiamo la descrizione dell'applicazione:Scopri una nuova dimensione di Minecraft creando, esplorando e sopravvivendo nel mondo reale. Unisciti a una community di costruttori ed esploratori di tutto il pianeta, raccogli risorse per le tue ...

Minecraft Earth sbarca (finalmente) in Italia su Android e iOs : (foto: Minecraft) Minecraft Earth è finalmente disponibile anche in Italia, seppure nella modalità early access ovvero ad accesso anticipato e limitato soltanto a una porzione di utenti. L’attesissima versione per dispositivi mobile e dedicata alla realtà aumentata si presenta con un download gratuito per smartphone con sistema operativo Android e iOs. L’Italia si accoda così a una serie di altre nazioni che hanno già aperto ...

Minecraft Earth arriva finalmente in Italia in accesso anticipato gratuito : Minecraft Earth è la versione per dispositivi mobili del popolare gioco di tipo sandbox e combina elementi di gameplay tipici di giochi come Pokémon Go, ovvero la realtà aumentata. L'avventura di Microsoft permette infatti di esplorare il mondo reale a piedi e di costruirvi qualsiasi cosa utilizzando la fotocamera dello smartphone con la possibilità di posizionarle ovunque a grandezza naturale. L'articolo Minecraft Earth arriva finalmente in ...