Milano | ultras Dinamo Zagabria in corteo Feriti 5 tifosi Atalanta

Fonte : tg24.sky

(Di martedì 26 novembre 2019) Alta tensione questa sera intorno allo Stadio di San Siro, prima della partita. Nei pressi dei cancelli 4 e 7 ci si sono picocli tafferugli tra piccoli gruppi dicroati e dell'. Secondo la ricostruzione della polizia, sono rimasti lievemente5 ultrà atalantini, tutti fra i 30 e i 40 anni. Quattro di loro sono stati medicati sul posto, uno si è presentato da solo all'ospedale San Carlo, non lontano dal Meazza. Quattrocroati hanno riportato lievi ferite, invece, nel tentativo di scavalcare le delimitazione del parcheggio, mentre altri trestranieri sono stati colpiti da Daspo perché trovati in possesso di fumogeni e "oggetti atti a offendere". Inoltre 150croati senza biglietto sono stati tenuti all'esterno dello stadio. Già nel pomeriggio idellaavevano mandato in tilt la viabilità di ...

SkyTG24 : Milano, ultras Dinamo Zagabria in corteo. Feriti tre tifosi Atalanta - Core11064017 : RT @SkyTG24: Milano, ultras Dinamo Zagabria in corteo a San Siro. Tensioni e scontri. Le foto - AnaDono_ : RT @SkyTG24: Milano, ultras Dinamo Zagabria in corteo a San Siro. Tensioni e scontri. Le foto -