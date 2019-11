Milano - saluti romani e fumogeni : gli ultrà della Dinamo Zagabria in corteo paralizzano la città. Scontro a San Siro : 3 tifosi feriti : Pomeriggio ad alta tensione a Milano per colpa dei circa 3mila tifosi della Dinamo Zagabria che hanno attraversato Milano in un corteo diretto allo stadio San Siro , dove si disputa in serata la...

Sfera Ebbasta e Andrea Petagna diventano soci e aprono un locale salutista a Milano : Credono entrambi in uno stile di vita salutare e sono molto amici: per questo motivo Sfera Ebbasta e il calciatore di Serie A Andrea Petagna hanno deciso di diventare soci ed aprire un locale salutista a Milano. “Don’t worry, be healty” è il motto che unisce il trapper e giudice di X Factor e lo sportivo che milita nella Spal in un progetto che vede l’inaugurazione del nuovo corner salutista in via Moscova che mira a servire cibo sano in ...