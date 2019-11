Milano - saluti romani e fumogeni : gli ultrà della Dinamo Zagabria in corteo paralizzano la città. Scontro a San Siro : 3 tifosi feriti - anche un 14enne : Pomeriggio ad alta tensione a Milano per colpa dei circa 3mila tifosi della Dinamo Zagabria che hanno attraversato Milano in un corteo diretto allo stadio San Siro per la partita di Champions...

