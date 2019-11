Milano | nuova illuminazione di A2A per Belvedere Palazzo Lombardia 2

Flavio Briatore innamorato perso per la nuova fiamma la 20 enne Benedetta Bosi - le compra una splendida casa a Milano : Sembra sempre più insanabile la separazione tra Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci. Il noto imprenditore appare innamoratissimo della sua nuova fiamma la 20enne Benedetta Bosi. Secondo quanto riportato dal giornale “Novella 2000” il ricco imprenditore avrebbe deciso di comprare una casa per la sua nuova fiamma. Una casa a Milano molto bella nella zona IN di Milano a Porta Venezia. L’acquisto dell’appartamento servirebbe alla ...

Milano. L’edificio delle ex docce di via Livigno sarà la nuova sede della Fondazione TOG : In corso i lavori nel cantiere per la ricostruzione dell’immobile di via Livigno 1, nel Municipio 9, che la Fondazione

Previsioni Meteo Milano : pausa più asciutta - ma clima ancora umido. Nuova forte ondata di maltempo all’orizzonte : Previsioni Meteo Milano – Ennesima giornata pienamente autunnale, quella di ieri, su capoluogo lombardo con fronti perturbati incessanti provenienti dal medio-alto Tirreno e rovesci in serie, in alcune fasi, specie nelle ore centrali, anche forti. Ultime piogge ancora in nottata, poi il minimo si è allontanato verso Est e le precipitazioni sono cessate. Mattinata, quella odierna, all’insegna del cielo coperto, anche foschia, ma tempo ...

Boom per le prevendite dei biglietti dei concerti di Marracash - aperta una nuova data a Milano : I concerti di Marracash si arricchiscono di una nuova data. Dopo il successo nelle vendite dei biglietti delle prime date al Mediolanum Forum di Assago, già dichiarate sold out, si apre un nuovo concerto da tenersi presso il presso il palasport alle porte di Milano. La nuova data è quella del 18 aprile, per la quale sono già in prevendita i biglietti su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita. Previste le modalità di consegna ...

Concorso Comune Milano : nuova selezione per 201 Istruttori amministrativo-contabili : A seguito della determinazione n.5262 del 30 ottobre 2019, sul sito istituzionale dell’Amministrazione Comunale è stata pubblicata la procedura per assumere 201 Istruttori amministrativo-contabili, in categoria C e posizione economica C1. Al nuovo Concorso Comune Milano potranno iscriversi tutti i candidati in possesso dei requisiti entro il 29 Novembre. Approfondiamo punto per punto le informazioni contenute nel bando in merito a ...

Milano - Forza Nuova appende striscione contro Liliana Segre. La senatrice : “Non odio nessuno. Salvini? La mia porta è aperta” : “Sala ordina, l’antifa agisce. Il popolo subisce”. È lo striscione firmato Forza Nuova trovato davanti al Municipio 6 di Milano, non molto distante dal teatro di via Fezzan dove la senatrice a vita Liliana Segre e don Gino Rigoldi hanno tenuto un incontro con gli studenti del quartiere. L’ennesimo episodio di odio nei confronti della Segre, già destinataria di 200 messaggi antisemiti al giorno, è stato denunciato questa volta ...

Scaglione - la "nuova" boutique in Corso di Porta Romana a Milano : Scaglione, lo storico maglificio di Bergamo, riapre la sua boutique a Milano, in Corso di Porta Romana, al civico 40, dopo alcuni mesi di accurato restyling. Il nuovo spazio, disposto su due piani, raccoglie le collezioni ready-to-wear uomo e donna del marchio in un'ampia location dall’anima post-industriale, caratterrizata da arredi moderni ed essenziali. In occasione della riapertura della boutique, è stato organizzato un ...

Riapre Linate. L'aeroporto nuova meta gourmet a Milano : Michelangelo Citino, già proclamato miglior Airport Chef del mondo, ha riaperto il proprio ristorante Michelangelo nel rinnovato scalo di Linate. L’aeroporto milanese non solo oggi dispone di una pista di decollo e atterraggio lunga 2400 metri, costata d 21 milioni di euro e realizzata con tecniche e materiali all’avanguardia, ma anche all’interno, sia negli ambienti destinati agli arrivi sia in quelli delle partenze, ...

Sanità - il gruppo Recordati dona 2 milioni all’ospedale dei bambini di Milano per nuova unità degenza e rinnovo ambulatorio : “Attualmente sono conosciute più di 7mila malattie rare, ma ad oggi esistono trattamenti solo per meno del 10% di queste”. Lo ha sottolineato Andrea Recordati, amministratore delegato dell’omonima casa farmaceutica, in occasione dell’inaugurazione del padiglione dell’ospedale Buzzi di Milano intitolato al fratello Giovanni, scomparso nel 2016. Dal 1 novembre l’ospedale dei bambini del capoluogo lombardo potenzierà la ...

Belen Rodriguez si svela - una nuova casa a Milano con Stefano? Le foto : Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno preso una nuova casa? Appaiono strane fotografie Aria di novità in casa De Martino – Rodriguez. I due piccioncini infatti, molto probabilmente, hanno deciso di fare un acquisto molto importante: una nuova casa a Milano! Sul profilo di Belen, infatti, sono apparse delle strane fotografie dove si vede […] L'articolo Belen Rodriguez si svela, una nuova casa a Milano con Stefano? Le foto ...

Lo show di Avril Lavigne al Fabrique di Milano è già sold out - si sposta in una nuova location : Al Lorenzini District The post Lo show di Avril Lavigne al Fabrique di Milano è già sold out, si sposta in una nuova location appeared first on News Mtv Italia.

Milano. SostieniMi nuova help line dedicata alla lotta alle dipendenze : Una linea telefonica, un indirizzo mail, una chat per la messaggistica istantanea. Parte SostieniMi, la nuova help line del Comune

Milano. Gli rubano la bici nel giorno del compleanno - gli agenti gliene comprano una nuova : Gli rubano la bici nel giorno del suo sesto compleanno, e gli agenti fanno una colletta per donargliene una nuova. Succede

Da Milano - per i diritti - una nuova casa comune : Il 29 e il 30 Novembre a Milano si svolgerà “casa comune”, un meeting per i diritti, in Europa, in Italia, nelle nostre città, che nasce con l’obiettivo di consolidare un punto di vista che ritengo essenziale: in un’epoca dominata dall’insicurezza, dall’incertezza, dai protagonisti della capitalizzazione della paura serve una stagione potente di ricostruzione di comunità, di azioni, ...