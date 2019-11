Milano | corteo tifosi Dinamo Zagabria arrivato a San Siro

Studenti in corteo a Milano : "Vogliamo istruzione - non l'estinzione". FOTO : Centinaia di manifestanti hanno sfilato per le vie del capoluogo lombardo chiedendo maggiori fondi per l’istruzione e attenzione alla questione ambientale. I giovani hanno anche esposto striscioni a sostegno dei curdi sotto attacco in Siria. LA FOTOGALLERY