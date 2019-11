Milan | giocatori criticati per aver usato lo smartphone prima del match con il Napoli

Il Giornale : i giocatori del Milan beccati col cellulare nel pre-partita. Scoppia la polemica. Il club non gradisce : Sul Giornale la contestazione dei tifosi ai calciatori del Milan rei di usare il telefonino prima della partita contro il Napoli. Di pensare ad altro che non sia la partita, insomma. Che poi si è chiusa in un triste pareggio. Tutto è nato, racconta Franco Ordine, dalle riprese di Sky nel prepartita, sabato sera. Nello spogliatoio del Milan, vengono inquadrati Rebic, Kesiè e Biglia seduti davanti agli armadietti, con gli occhi fissi sugli ...

Zlatan Ibrahimovic - addio Usa : "Tornate a guardare baseball". Pista-Milan : tre giocatori per lui? : Zlatan Ibrahimovic lascia i Los Angeles Galaxy e la Major League Soccer. Il 38enne attaccante svedese ha infatti dato il saluto ai tifosi del Galaxy con un post su Twitter: "Sono venuto, ho visto e ho fatto conquiste. Grazie @lagalaxy per avermi fatto sentire di nuovo vivo. E ai sostenitori del Gala

Analisi dei giocatori della Juventus dopo la sfida contro il Milan : Dybala il migliore : dopo la sfida contro il Milan, andiamo ad analizzare le prestazioni dei singoli giocatori della Juventus, Paulo Dybala risulta essere uno tra i migliori. Ronaldo è un caso per la Juventus? La Juventus, che dopo la partita contro il Milan si trova nuovamente in testa alla classifica, deve fare i conti con il caso Ronaldo. Il portoghese, è stato sostituito nei minuti finali da Dybala e non l'ha presa molto bene. Sarri tutto sommato può ritenersi ...

Ettore Messina - Olimpia Milano-Barcellona 83-70 : “Mi congratulo con i miei giocatori e ringrazio i tifosi” : MILANO – Al termine della partita che ha visto l’Olimpia Milano (in casa, al Forum d’Assago) battere il Barcellona per 83-70, proseguendo così la sua striscia positiva che arriva complessivamente a cinque vittorie in Eurolega, a fronte di una sola sconfitta all’esordio a Monaco di Baviera contro il Bayern, Ettore Messina – coach delle “Scarpette Rosse” – si è espresso in questi termini: “E’ stata una partita difficile, ...

Milan - Paquetà contro Giampaolo : “troppa confusione e giocatori fuori ruolo. Meglio Pioli!” : Una vittoria fondamentale in ottica classifica. Ieri sera il Milan ha superato 1-0 la Spal e si è leggermente allontanato dalla zona retrocessione. I miglioramenti sul piano del gioco ce ne sono pochi, nonostante il cambio di allenatore, ma secondo Paquetà con Stefano Pioli qualcosa è cambiato. Ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista brasiliano infatti non ha risparmiato le critiche verso Marco Giampaolo. Ecco le sue parole: “Ci ...

Olimpia Milano : asta benefica con le maglie autografate dai giocatori per Il Sorriso dei Bimbi Onlus : Le maglie ufficiali autografate dell'Olimpia Milano sono, attualmente, all'asta sul sito CharityStars, a sostegno de Il Sorriso dei miei Bimbi Onlus, l'associazione fondata da Barbara Olivi che ha come obiettivo principale quello di migliorare gli ambienti educativi e sociali della comunità di Rocinha, la più grande favela di Rio De Janeiro (Brasile). Per fare la propria offerta c'è tempo fino a lunedì 4 novembre. Olimpia Milano a sostegno della ...

Milan - la dura condanna di Salvini : “quanti anni deve durare questa tortura? Giocatori fantasmi - se non avete voglia allora…” : Matteo Salvini esprime una dura critica nei confronti del Milan: il commento social sotto il profilo ufficiale è durissimo Il Milan perde 2-1 a Roma e i tifosi esprimono il loro disappunto sui social. Nonostante Pioli abbia provato a dare un gioco differente rispetto alla gestione Giampaolo, i risultati non arrivano. I rossoneri sembrano spenti dal punto di vista mentale, poco attenti e concentrati, pronti a crollare alla prima difficoltà. ...

Milan - l’ex Nocerino durissimo : “dispiace vederlo così - i giocatori si facciano un esame di coscienza” : L’ex centrocampista rossonero ha parlato del momento in cui versa il Milan, esprimendo il proprio punto di vista Sette partite giocate e tredicesima posizione in classifica, non è certamente un periodo positivo per il Milan, che si aspettava un ben altro avvio di stagione. Spada/LaPresse L’esonero di Marco Giampaolo e l’arrivo di Stefano Pioli dovrebbe determinare la svolta tanto attesa anche se, secondo l’ex ...

Milan - bilancio negativo. Chi sono i giocatori che potrebbero lasciare a gennaio : Il Milan ha vissuto senz'altro momenti migliori nella sua storia, ma anche peggiori di quello attuale. Certo, ha rischiato per due volte il fallimento e ha giocato due anni in Serie B, però quel bilancio in rosso che ha segnalato il peggior passivo di sempre della storia rossonera ridimensiona di mo