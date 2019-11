Mihajlovic eletto allenatore serbo dell’anno | le motivazioni

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 26 novembre 2019) Sinisamigliordell’anno per la Federcalcio serba. Lo ha annunciato la federazione sul proprio sito internet descrivendo l’del Bologna come una “persona con il DNA del vincitore”. Nelledell’assegnazione del riconoscimento viene ricordato che il tecnico lavora ormai da anni con successo nel campionato italiano e sottolinea che a Bologna “ha reso possibile l’impossibile”, ricordando la salvezza della scorsa stagione e la svolta data al suo arrivo in panchina “con 30 punti in 17 partite, che hanno permesso alla squadra di chiudere con il decimo posto in classifica”. La Federcalcio serba ricorda anche che, che oggi ha diretto l’allenamento del suo Bologna, in questo momento sta combattendo “la battaglia più importante“.anche il miglior ...

