Migranti | attesa al porto di Pozzallo nave ong ' Aita Mari' con 78 persone a bordo

Migranti su tre navi in attesa di un porto sicuro. Sono 367 - più di 200 sulla Ocean Viking : Tre navi con i Migranti soccorsi a bordo navigano nel Mediterraneo, in cerca di un “porto sicuro”. Negli ultimi due giorni hanno salvato 367 persone salvate.Si intensificano le partenze dalla Libia e si moltiplicano i soccorsi delle Ong. Duecentoquindici - salvate in tre diversi interventi - Sono sulla “Ocean Viking”, la nave gestita da Sos Mediterranee e Medici senza frontiere; 73 sulla Open Arms e 79 sulla Aita Mari, ...

Migranti - la Ocean Viking salva 30 persone : ora a bordo ci sono 125 naufraghi in attesa di un porto : "La Ocean Viking ha appena salvato 30 persone da una barca in vetroresina in pericolo. La barca è stata individuata tramite il binocolo dal ponte. I sopravvissuti riferiscono di essere in mare dalla notte scorsa. Ora ci sono un totale di 125 persone salvate a bordo della nave": così la nave umanitaria di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere annuncia il soccorso di 30 Migranti. La Ocean Viking è ancora in attesa di un porto sicuro che aveva ...

Migranti - Asso 30 salva 155 naufraghi al largo della Libia : in attesa di un porto sicuro : Alarm Phone, il call center per i Migranti, ha fatto sapere via Twitter che 155 persone in difficoltà sono state tratte in salvo e sono ora sull'imbarcazione battente bandiera italiana 'Asso Trenta' in acque internazionali. Le autorità italiane sono state avvertite e il Maritime Rescue Coordination Centre di Roma ha chiesto un Pos al Viminale.Continua a leggere

Migranti : attesa a Pozzallo Ocean Viking con 104 persone a bordo : Palermo, 30 ott. (Adnkronos) - E' attesa per le 8 di questa mattina al porto di Pozzallo la nave Ocean Viking, con i 104 Migranti salvati il 18 ottobre. A bordo anche bambini piccoli e donne. A dare il via libera è stato ieri sera il Viminale, che ha autorizzato lo sbarco. I Migranti saranno ricollo

Migranti - via Matteo Salvini torna la Diciotti : sbarcata a Pozzallo con 68 persone - la Ocean Viking in attesa : Dopo un anno, dopo che Matteo Salvini non è più ministro dell'Interno, la nave Diciotti della Guardia costriera ha ricominciato a svolgere la sua attività "Sar", Search and Rescue, nel Mediterraneo. Così questa mattina 22 ottobre, dopo l'assegnazione del "Porto sicuro" da parte del Viminale, è sbarc

Migranti - 290 su un barcone in attesa di un porto sicuro : salvati da motovedette italiane : Circa 290 Migranti a bordo di un barcone sono stati soccorsi a 32 miglia da Lampedusa, in zona Sar maltese, da motovedette italiane della Guardia costiera e della Guardia di finanza che sono ora in attesa di un 'place of safety', un porto sicuro dove sbarcare. Malta ha già fatto sapere che non può soccorrerli.Continua a leggere

Attesa per domani a Taranto Ocean Viking con 176 Migranti : E' previsto per domani mattina l'arrivo al porto di Taranto della nave Ocean Viking, di Sos Mediterranee e Medici Senza Frontiere, con 176 migranti