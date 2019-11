Migranti | arrivata al porto di Pozzallo nave con 78 persone soccorse in mare

Arrivata a Taranto la nave Alan Kurdi con a bordo 88 Migranti : Taranto - E' Arrivata a Taranto la nave Alan Kurdi , dell'ONG Sea Eye. Tutto pronto per lo sbarco degli 88 migranti . 60 in Germania e in Francia

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi - Alan Kurdi arrivata a Taranto : sbarco Migranti al via : ULTIME NOTIZIE , Ultim'ora oggi . L' Alan Kurdi è arrivata in questi minuti presso il porto di Taranto : iniziato lo sbarco dei migranti a bordo, 3 novembre,

Arrivata a Taranto con 88 Migranti a bordo la nave Alan Kurdi : Mauro Indelicato La nave Alan Kurdi , dell'ong tedesca Sea Eye, è approdata intorno alle 8:30 a Taranto : a bordo 88 migranti , l'arrivo nella città pugliese dopo il via libera di ieri del governo È Arrivata poco dopo le 8:30 la nave Alan Kurdi dell’Ong tedesca Sea Eye, con a bordo 88 migranti soccorsi la settimana scorsa a largo della Libia. Il porto scelto è stato ancora una volta quello di Taranto , uno scalo indicato già in ...

Arrivata a Taranto la Ocean Viking con 176 Migranti a bordo : Mauro Indelicato Non si parla di redistribuzione in altri paesi europei dei 176 migranti sbarcati a Taranto, tensione nel porto pugliese al cui interno vi è la presenza dei comitati #ioaccolgo e della Lega: per la Ocean Viking è il terzo approdo in Italia nel giro di un mese È approdata poco dopo le 9 del mattino a Taranto la nave Ocean Viking, gestita dall’Ong francese Sos Mediterranée assieme a Medici Senza Frontiere. A bordo sono ...