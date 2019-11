Microsoft Foto | nuovo pulsante per cercare l’immagine su Bing Insider

Fonte : surface-phone

(Di martedì 26 novembre 2019) L’appsi è aggiornata ieri per glinel ramo Fast introducendo undedicato alla ricerca di immagini simili su. Novità in questa versione Ora è più facilel’immagine nel web: è sufficiente aprire una, o immagine, e cliccare sul“Cerca” nella barra in alto. Precedentemente, per trovare l’opzione, era necessario recarsi nel menu contestuale. Fix di bug e miglioramenti generali. Screenshot Download La nuova versione diè numerata 2019.19081.20730.0 ed è disponibile al download presso ilStore. Cosa ne pensate di questo update? Fatecelo sapere nei commenti!(Gratis+, Windows Store) →

