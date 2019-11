Michael Bloomberg si è dimesso da inviato speciale dell’ONU per l’azione sul clima

Michael Bloomberg annuncia la sua candidatura alla Casa Bianca : L’ex sindaco di New York correrà per i democratici: “Trump rappresenta una minaccia esistenziale per gli Usa”

Michael Bloomberg pronto a candidarsi per le presidenziali Usa del 2020 : L’uragano Michael Bloomberg è pronto ad abbattersi sulla corsa alla Casa Bianca e sfidare Donald Trump. L’ex sindaco di New York - secondo le indiscrezioni riportate dal New York Times - dovrebbe presentare già nelle prossime ore la documentazione per candidarsi. E dovrebbe farlo nello stato dell’Alabama, dove venerdì è il termine ultimo per poterlo fare e accedere così alle primarie.Anche se ...

Il New York Times e il Wall Street Journal dicono che Michael Bloomberg si sta preparando a una sua possibile candidatura alle primarie presidenziali dei Democratici : Secondo alcune fonti informate del New York Times e del Wall Street Journal, l’imprenditore e politico statunitense Michael Bloomberg, starebbe preparando una sua possibile candidatura alle primarie del Partito Democratico statunitense in vista delle elezioni presidenziali del 2020. Bloomberg è stato sindaco