«Mi ha detto mio cugino» e i meme di “Ritorno al Futuro” | l’ironia ligure per resistere

Garrison Rochelle a Vieni da me : ‘Mio padre non mi ha mai detto Ti voglio bene’ : Indimenticato insegnante di danza per numerose edizioni di Amici di Maria De Filippi Garrison Rochelle è ospite di Caterina Balivo a Vieni da me nella puntata in onda martedì 26 novembre. Sfogliando l’album di famiglia il ballerino fa alcune rivelazioni sul contesto in cui è cresciuto e in particolare sulla figura del padre, che a quanto pare era anaffettivo: “Lui non era molto presente e non mi ha mai dato amore, ma non è colpa sua: ...

ATP Finals – Berrettini gonfia il petto : “voglio riuscire a battere questi campioni - ecco cosa ho detto al mio team” : Il tennista italiano ha parlato dopo la sconfitta con Federer, esprimendo le proprie sensazioni a caldo La sconfitta non toglie nulla alla partita di Matteo Berrettini, autore di una prestazione convincente al cospetto di Roger Federer, riuscito ad imporsi sull’azzurro in due set. AFP/LaPresse Un ko che comunque lascia il sorriso sul volto del numero uno italiano, come ammesso da lui stesso nel post partita: “sono soddisfatto, ...

“Mio marito è…”. Bufera contro Maria Venier : lo ha detto in diretta. Figuraccia cosmica : Ogni tanto qualche gaffe la fa persino lei, la regina indiscussa della domenica pomeriggio. Ed è subito, immediatamente, Bufera social su Mara Venier. Nel corso dell’intervista a Patty Pravo, carriera da 120 milioni di dischi venduti, la conduttrice di “Domenica In” fa un riferimento agli amici gay: “Ma tu lo senti questo amore per il pubblico? Noi abbiamo quasi tutti amici gay, i nostri fantastici amici gay, li salutiamo senza fare nomi. Tu sei ...

La mamma di Nadia Toffa : "Quella notte le ho detto : 'Vola - amore mio'. E lei lo ha fatto" : “Parlavamo sempre della sua morte”: con queste parole, Margherita, la mamma di Nadia Toffa, ripercorre gli ultimi giorni passati accanto alla figlia. Al settimanale Grazia, ha ricordato anche quella notte dolorosa, in cui la sua bambina si è spenta: “Ho perso le forze, le ho detto: ‘Vola, amore mio’ e lei lo ha fatto”.Le due hanno trascorso gli ultimi tempi strette l’una all’altra: sedute ...

Le 39 persone trovate morte in un camion vicino a Londra erano vietnamite e non cinesi - come detto inizialmente : La polizia britannica ha detto che tutte le 39 persone trovate morte lo scorso 23 ottobre nel rimorchio di un camion a Grays, a est di Londra, erano vietnamite e non cinesi, come detto inizialmente. La polizia britannica ha lavorato

“Mi ha detto mio cugino…” : la lunga notte dell’ammutinamento raccontata dai vocali su Whatsapp : Più tace il Napoli, più parla Napoli. Mentre tutti aspettano una verità ufficiale, la città trasmette quasi in diretta “La lunga notte dell’ammutinamento”: gli inciuci, il coro di voci sussurrate, un puzzle di frammenti audio moltiplicati dalle chat su Whatsapp. Una radio in collegamento da una dimensione parallela, in cui ognuno possiede un piccolo pezzo di racconto e lo dispensa aspettando che qualcun altro gli dia credito, ...

Casamonica - Raggi : “Pronto esplosivo per farmi saltare in aria. La scorta? A mio figlio ho detto che sono angeli custodi”. Lo speciale sul Nove : Stasera la seconda e ultima parte dello speciale Casamonica – Le mani su Roma, reportage in prima tv assoluta sul Nove alle 21.25 per raccontare un clan che condiziona da anni la vita della Capitale, che in alcune occasioni di confronto televisivo ha colpito per l’estetica e la dialettica greve, ma è in realtà un’organizzazione dall’identità profonda. In questo video la sindaca di Roma, Virginia Raggi, commenta come è cambiata la sua vita dopo ...

Preben Larsen Elkjaer : "Questa Atalanta sembra il mio Verona e può sognare anche lo scudetto" : «L'Atalanta mi piace: è una squadra che attacca, ha ottimi giocatori, penso a Zapata, che un po' mi somiglia per potenza e fiuto del gol. In Italia vincere lo scudetto è difficilissimo, lo era ai miei tempi e lo è oggi, anche se trent' anni fa la Serie A era migliore. Sarebbe un' impresa, tutto dovr

detto Fatto - Bianca Guaccero spiega in diretta i motivi del suo dimagrimento : “Il mio metabolismo è cambiato” : Da tempo sui social in molti facevano notare come Bianca Guaccero fosse dimagrita molto negli ultimi anni. La conduttrice non aveva mai voluto dire nulla a riguardo fino a oggi quando, in diretta a Detto Fatto su Rai 2, ha spiegato i motivi della sua perdita di peso. Era il momento della rubrica di Jonathan e si stava parlando proprio dei vip che hanno subito grandi cambiamenti di peso quando la Guaccero ha preso parola: “Qualche anno fa ...