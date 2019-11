Meteo | ritorna il bel tempo sull'Italia | oggi splende il Sole ma

Previsioni Meteo Novembre - ritorna il caldo sull’Europa centro-orientale : shock termico di quasi 25°C in alcune aree [MAPPE] : Previsioni Meteo – L’autunno è per definizione una stagione di transizione per passare dal caldo dell’estate al freddo dell’inverno. I mesi autunnali hanno modelli abbastanza dinamici, che cambiano o si invertono più spesso rispetto ai mesi estivi o invernali. E così per l’inizio di Novembre, un nuovo flusso zonale si stabilirà sull’Atlantico e con una depressione in rafforzamento sull’area artica porterà una profonda depressione anche verso ...