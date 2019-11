Mercedes-AMG - Al volante della GLB 35 4Matic

Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Nella galassia di Stoccarda, due numeri bastano e avanzano per catturare lattenzione degli appassionati: il tre e il cinque. In questo caso, descrivono la variante prestazionaleGLB, la AMG 35, che sarà messa in vendita allinizio del prossimo anno a un prezzo dattacco compreso tra i 50 e i 55 mila euro. Suv in formato hot. Dopo le cure di Affalterbach, anche la GLB propone una meccanica speculare a quella delle altre 35: il motore è un turbobenzina di due litri da 306 CV e 400 Nm di coppia, associato alla trazione integralee al cambio automatico doppia frizione a otto marce. Il telaio è stato irrigidito e ora si abbina a sospensioni aggiornate e a uno sterzo parametrico per garantire una maggiore precisione di guida. Non mancano un impianto frenante maggiorato e dettagli estetici distintivi, tanto per gli esterni, quanto per labitacolo. Insomma, anche ...

