Mercato NBA – Retroscena Luka Doncic | i Kings lo avrebbero scartato per colpa del padre

Mercato NBA – Charlotte Hornets - priorità al reparto lunghi : tentativo per Andre Drummond : Charlotte Hornets pronti a rinforzare il reparto lunghi: la franchigia del North Carolina proverà a firmare Andre Drummond Dopo l’addio di Kemba Walker, i Charlotte Hornets sono alla ricerca di un giocatore che possa fare da uomo franchigia, far fare un salto di qualità al roster e far crescere i più giovani. Il profilo individuato dalla squadra, secondo quanto riportato da Sean Deveney, sarebbe quello di Andre Drummond che Andrebbe a ...

Mercato NBA – Danilo Gallinari vale una squadra da Playoff : Portland ci pensa : Danilo Gallinari può essere una valida aggiunta per diverse squadre che puntano a ben figurare nei Playoff: i Portland Trail Balzer pensano alla trade Danilo Gallinari non sembra destinato a restare ad Oklahoma. Arrivato nell’affare che ha portato Paul George ai Los Angeles Clippers, il cestista azzurro probabilmente verrà scambiato da OKC in pieno rebuilding dopo l’addio del suddetto George e di Russell Westbrook. Sul ‘Gallo’ è vivo ...

Mercato NBA – Anthony Davis fa sognare Chicago : “nulla è come giocare a casa. In estate sarò free agent…” : Anthony Davis fa sognare i fan di Chicago aprendo ad un possibile ‘ritorno a casa’: in estate il lungo dei Lakers sarà free agent In estate aveva definito Chicago ‘La Mecca del Basket’, di recente, tornato in città per giocare con i suoi Lakers contro i Bulls, Anthony Davis non ha perso l’occasione di spendere belle parole per la sua città d’origine. Rispondendo alle domande degli studenti della sua ex ...

Mercato NBA – Lakers - non ci sono dubbi : Anthony Davis rinnoverà a fine stagione : I recenti rumor di Mercato non lasciano spazio a dubbi: Anthony Davis rinnoverà con i Los Angeles Lakers a fine stagione “Nessuno crede che Davis non rimarrà con i Lakers”, con queste parole Adrian Wojnarowski, insider ESPN, ha commentato la possibilità che Anthony Davis resti o meno ai Los Angeles Lakers a partire dalla prossima stagione. Arrivato in estate tramite trade dai Pelicans, Anthony Davis ha il contratto in scadenza a fine ...

Mercato NBA – Altro che Miami Heat : Chris Paul interessato ai Milwaukee Bucks! : Chris Paul sempre più lontano dai Thunder: il playmaker ha ambizioni da titolo e pensa ai Milwaukee Bucks Chris Paul è destinato a cambiare aria. Dopo essere stato scambiato dai Rockets ai Thunder, è stato ben chiaro che CP3 volesse qualcosa di diverso rispetto ad una squadra in totale rebuilding. Del resto, un giocatore con le sue qualità non può chiudere una carriera senza titolo. Finchè il fisico glielo permette ancora, visti i 34 anni ...

Mercato NBA – Boston Celtics - ufficiale il rinnovo di Jaylen Brown : cifre e dettagli : I Boston Celtics hanno trovato l’accordo per il rinnovo del contratto di Jaylen Brown: il cestista si à legato alla franchigia del Massachusetts per 4 anni Jaylen Brown ha deciso di legare il proprio futuro ai Boston Celtics. Secondo quanto riportato dall’insider ESPN Adrian Wojnarowski, il giovane cestista si è accordato con la franchigia del Massachusetts per i prossimi 4 anni a 115 milioni di dollari complessivi. Nei giorni scorsi ...

Mercato NBA – Detroit Pistons - neanche il tempo di iniziare : Joe Johnson già tagliato : Il ritorno in NBA di Joe Johnson è stato rimandato: niente esordio con i Detroit Pistons, il giocatore è stato tagliato in favore di Christian Wood In estate i Detroit Pistons hanno deciso di puntare su Joe Johnson. Il veterano ex Atlanta Hawks ha firmato un contratto parzialmente garantito anche grazie ai buoni rapporti con Arn Tellem, suo ex agente e attuale vice presidente dei Pistons. Nelle ultime ore però ‘Iso Joe’ è stato ...

Mercato NBA – San Antonio Spurs - fiducia a Dejounte Murray : ricco quadriennale nonostante il brutto infortunio : I San Antonio Spurs hanno deciso di puntare su Dejounte Murray nonostante il rientro da un brutto infortunio: c’è la firma su un ricco quadriennale La sua assenza l’anno scorso si è fatta sentire. Forse è anche per questo che i San Antonio Spurs hanno deciso di legarsi per i prossimi 4 anni a Dejounte Murray. Come riportato dall’insider di The Athletic Shams Charania, il giovane playmaker, scelto con la 29ª pick al Draft 2016, ha firmato ...

Mercato NBA – Sacramento Kings - pronto quadriennale da 51 milioni per Bogdan Bogdanovic : ma il giocatore prende tempo : I Sacramento Kings sarebbero pronti ad offrire un quadriennale da 51.4 milioni di dollari a Bogdan Bogndanovic per trattenerlo: ma il cestista sembra propenso a testare la free agency I Sacramento Kings vogliono trattenere Bogdan Bogdanovic. Il cestista serbo, messosi in luce ai Mondiali cinesi come trascinatore della propria nazioanle, ha il contratto in scadenza in estate e su di lui ci sarebbe l’interesse di molte franchigie. I ...

Mercato NBA – Gli Washington Wizards vogliono blindare Bradley Beal : pronto un maxi rinnovo : Gli Washington Wizards hanno intenzione di blindare Bradley Beal: pronto un maxi rinnovo per soddisfare le sue richieste Un solo anno di contratto e tanti rumors di Mercato, la situazione di Bradley Beal è un vero e proprio grattacapo per gli Wizards. Complice l’infortunio di John Wall, arrivato poco dopo il maxi rinnovo che lo porterà a poter esercitare una player option da 47 milioni fra 3 stagioni, Washington si trova con il ...

Mercato NBA – Infortunio al ginocchio per Anthony Bennett : i Rockets lo tagliano dal roster : Dopo l’Infortunio al ginocchio patito nei primi giorni del training camp, Anthony Bennett è stato tagliato dagli Houston Rockets La sfortuna continua a perseguitare Anthony Bennett. L’ex prima scelta al Draft 2013, annata nella quale venne preferito a CJ McCollum, Vicotr Oladipo, Giannis Antetokounmpo e Rudy Gobert, continua a non avere un grande feeling con l’NBA. Dopo non aver rispettato le attese da first pick ed aver ...

Mercato NBA – Retroscena firmato Rich Paul : “Anthony Davis voleva Knicks o Lakers - ma i Celtics…” : Rich Paul, agente di Anthony Davis, ha svelato un particolare Retroscena in merito al suo assistito: in estate la decisione era fra Knicks o Lakers, nonostante i Celtics ci abbiano provato ugualmente La trade di Anthony Davis è stata una fra le più chiacchierate del 2019. Il ‘Monociglio’ sembrava dover partire entro la trade deadline di febbraio, ma i Pelicans hanno tirato un po’ troppo la corda, consapevoli del fatto che in estate il ...

Mercato NBA – Detroit Pistons - Drummond non si muove : le parti disponibili a parlare di rinnovo : I Detroit Pistons vogliono trattenere Andre Drummond: il proprietario della franchigia apre al possibile rinnovo Due qualificazioni ai Playoff negli ultimi 4 anni, entrambe le volte due sweep a concludere un’amara postseason. I Detroit Pistons vogliono andare oltre. Gli arrivi di Blake Griffin e coach Casey hanno tracciato la via, quello di Derrick Rose potrebbe essere un innesto sottovalutato ma decisivo. La permanenza di Andre ...

Mercato NBA – I Nuggets puntano su Michael Porter Jr. : pronta l’estensione contrattuale : I Denver Nuggets puntano su Michael Porter Jr.: attivata l’estensione contrattuale per il terzo anno di contratto con la franchigia Nonostante Michael Porter Jr. abbia dimostrato al college di avere grande talento, gli infortuni ne hanno penalizzato l’entrata in NBA. A dirla tutta, chiunque lo avesse scelto era ben consapevole del ‘rischio’. I Nuggets infatti, hanno provato a scommetterci scegliendolo con la 14ª chiamata (fisicamente sano ...