Meningococco B causa l’80% di meningiti in età pediatrica | al via prima campagna

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Ogni anno in Italia più di 1.000 persone contraggono la meningite e di queste circa una ogni due viene colpita da meningite meningococcica. In particolare il sierogruppo B, oltre ad essere particolarmente aggressivo con altissima letalità, è responsabile da solo di circa l’80% dei casi di meningite in età, con una massima incidenza soprattutto nel primo anno di vita, tra il quarto e l’ottavo mese. Più di 1 bambino su 10 sopravvissuto all’infezione daB perde un arto o è colpito da disabilità neurologica. Più di 1 bambino su 3 presenta altre problematiche cognitive, fisiche e psicologiche. Intanto da un’indagine online condotta lo scorso ottobre da Publicis Spine, su un campione di 1007 genitori con figli nella fascia tra 0 e 15 anni, emerge che 3 mamme e papà su 4 temono l’infezione daB e 1 su 2 si dice molto ...

Agenzia_Dire : #Vaccini, parte 'MissingB', la prima campagna nazionale di vaccinazione contro l'infezione da meningococco di tipo… - CorriereQ : MENINGOCOCCO B CAUSA 80% MENINGITI IN ETÀ PEDIATRICA AL VIA ‘MISSING B’, PRIMA CAMPAGNA NAZIONALE SU VACCINAZIONE… -