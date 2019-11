Matteo Salvini | rivoluzione totale La svolta del 21 dicembre | il colpo di spugna del

Giorgia Meloni e Matteo Salvini hanno più di un sospetto - Grillo e Zingaretti hanno chiuso un accordo per la nomina a Presidente della Repubblica di Romano Prodi : Giorgia Meloni non ha perso tempo e dopo l’incontro di Grillo a Roma con l’ambasciatore cinese ha chiesto lumi. In particolare la leader di Fratelli d’Italia vorrebbe sapere che tipo di relazione politica c’è tra il M5S e il governo cinese. Giorgia Meloni si chiede: “Cosa è andato a fare Beppe Grillo in Cina? Deve riferire subito in Parlamento. Gli italiani devono sapere”. Secondo molti osservatori Grillo sta sempre più ...

La sfida a Matteo Salvini. Elisa Isoardi non lo nasconde : cosa c’è sotto la decisione della presentatrice : Un po’ per gioco, un po’ per davvero ecco che Elisa Isoardi esce allo scoperto e si dice pronta a candidarsi alle prossime elezioni. Tutto è nato dopo le parole lusinghiere del presidente della Campania Vincenzo De Luca che aveva espresso: “Il nostro apprezzamento alla signora Isoardi, obiettivamente merita, obiettivamente… una grande grande donna, grande donna”, la conduttrice replica con un simpatico appello in cui non manca una leggera ...

Matteo Salvini - "operazione Grassi" : spallata decisiva al governo - i 7 senatori grillini che saltano il fosso : La spallata decisiva al governo di Pd e M5s arriverà al Senato. E a darla potrebbero essere gli stessi grillini delusi, con l'appoggio non secondario di Matteo Salvini. Secondo un retroscena del Messaggero, sarebbero 7 i senatori grillini in procinto di mollare il gruppo per passare alla Lega o al M

Matteo Salvini prevede un periodo molto buio per il M5S - secondo il leader della Lega il Movimento è in via di “estinzione” : Stiamo quasi alla volata finale per la campagna elettorale in Emilia Romagna. Mancano due mesi al voto e il M5S non ha ancora deciso se presentare un proprio candidato o allearsi con qualche lista civica. Chi è in campagna elettorale piena girando in lungo in largo l’Emilia Romagna è Matteo Salvini. Il leader della Lega ha capito l’importanza del voto del 26 gennaio che potrebbe destabilizzare gli equilibri già molto fragili della ...

Matteo Salvini alla quinta del Maurizio Costanzo show (Anteprima Blogo) : Mercoledì 27 novembre in -purtroppo- seconda serata l'appuntamento è con la quinta puntata dell'edizione autunnale 2019 del Maurizio Costanzo show, ovviamente su Canale 5.Per la prossima puntata, dopo gli interventi nelle scorse settimane dei maggiori leader politici del nostro Parlamento, ospite di Maurizio Costanzo sarà il leader della Lega Matteo Salvini. prosegui la letturaMatteo Salvini alla quinta del Maurizio Costanzo show (Anteprima ...

Matteo Salvini - viaggio a Medjugorje e porte aperte al M5s : verso la crisi di governo - piano in due punti : Il giorno della Liberazione per Matteo Salvini si avvicina sempre più e coincide proprio con il fatidico 26 gennaio. Data in cui la leghista Lucia Borgonzoni potrebbe prendere le redini della non più scarlatta Emilia-Romagna. Ipotesi per il leader del Carroccio non così remota visto e considerato ch

Matteo Salvini : "Pronto ad accogliere il popolo dei grillini traditi" : Matteo Salvini, in tour elettorale permanente in Emilia-Romagna dove si voterà tra poco più di due mesi, in un’intervista al Corriere della sera commenta così il nuovo patto stretto tra M5S e Pd, sponsor Beppe Grillo: ”È l’ultimo tradimento, quello fatale del popolo grillino. Cioè quello stesso popolo che voleva il cambiamento e ora si ritrova stretto in un abbraccio mortale con il simbolo dei ...

Mattia Santori leader del movimento delle sardine a Mezz’ora su Rai tre - “Siamo l’anticorpo di Matteo Salvini” : E’ diventato in pochissimi giorni famosissimo. Dopo che in piazza a Bologna ha radunato 10 mila persone e ha dato vita al tanto chiaccherato movimento delle sardine. Stiamo parlando di Matteo Santori che con tre amici è riuscito a radunare in pochissime ore 10 mila persone e dare vita a un movimento che sta prendendo piede in tutt’Italia. Mattia Santori è stato intervistato nel pomeriggio di ieri da Lucia Annunziata conduttrice del ...

Che tempo che fa - Fabio Fazio ospita Carola Rackete e Matteo Salvini attacca : “Dovrebbe stare in galera e non in tv” : Questa sera Carola Rackete sarà per la prima volta in uno studio televisivo in Italia, ospite di Fabio Fazio in esclusiva a “Che tempo che fa” su Rai2. Con lei in studio ci saranno anche Giorgia Linardi, portavoce di Sea-Watch Italia, e Muhamad Diaoune, giovane senegalese e calciatore della Sant’Ambroeus F.C. di Milano, squadra di richiedenti asilo e rifugiati. La giovane capitana della Sea-Watch 3, che nel giugno scorso è ...

Ocean Viking - sbarcati 213 migranti a Messina. L'ira di Matteo Salvini : "Conte e Lamorgese - vergogna" : Matteo Salvini annuncia lo sbarco di 213 presunti profughi a Messina "dalla solita nave Ong" e attacca con un durissimo post pubblicato sul suo profilo Twitter: "Porti aperti significano più partenze, più sbarchi, più morti. E più droga e armi nelle mani di scafisti e trafficanti. Ottimo risultato p

Roberta Lombardi - appello a Beppe Grillo : "Ferma Matteo Salvini e i sovranisti e basta uomini soli al comando" : Roberta Lombardi si appella a Beppe Grillo: "Ferma il sovranismo. basta uomini soli al comando". In una intervista a La Stampa la grillina si dice "molto contenta che si sia capito che l'uomo solo al comando è un modello politico e culturale che non si addice al Movimento. E Beppe è stato chiaro sul

Lucia Borgonzoni e Matteo Salvini accolti così nella casa di riposo di Rimini : i leghisti commossi : Prosegue incessante la campagna elettorale di Lucia Borgonzoni in Emilia Romagna, affiancata da Matteo Salvini anche a una serie di eventi elettorali che si sono tenuti a Rimini. E uno di questi è in un centro per anziani, dove i due leghisti vengono accolti così come potete vedere: con tanto di ban

Matteo Salvini critica Grillo e Di Maio : 'Hanno rubato un sogno a milioni di italiani' : Duro affondo di Matteo Salvini in risposta alle ultime dichiarazioni di Beppe Grillo che di recente si è incontrato con Luigi Di Maio e i vertici del Movimento Cinque Stelle per cercare di ricompattare le varie anime del partito. Il leader della Lega non ha affatto apprezzato le affermazioni del comico genovese, in particolare quelle relative al "voto di beneficenza" richiesto agli elettori in vista delle elezioni in Emilia Romagna. Al contempo, ...

Matteo Salvini sul video di Grillo e Di Maio : "Anche i vostri elettori vi spernacchiano" : Un video da ridere, quello di Luigi Di Maio e Beppe Grillo al termine dell'incontro a Roma in cui il capo politico M5s è stato di fatto commissariato dal capo comico, che si riprende la centralità della scena. Un video contro il quale, nel corso di una diretta Facebook, anche Matteo Salvini punta il