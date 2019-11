Massimiliano Ossini | “Ascolti bassi senza Mezzogiorno in Famiglia”

Mezzogiorno in Famiglia chiuso : Massimiliano Ossini verso la prima serata : Massimiliano Ossini sbarca in prima serata dopo la chiusura di Mezzogiorno in Famiglia? Il settimanale Nuovo ha lanciato un’indiscrezione sul futuro lavorativo di Massimiliano Ossini che se confermata avrebbe del clamoroso. Di cosa si tratta? Pare che i vertici Rai, dopo l’improvvisa chiusura di Mezzogiorno in Famiglia ad opera del direttore di rete Carlo Freccero, abbiano deciso di affidargli una nuova trasmissione in prima serata ...