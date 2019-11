Martedi 26 Novembre sui canali Sky Cinema HD

Programmi TV di stasera - martedì 26 novembre 2019. Su Rai1 la replica di «Luisa Spagnoli» : Luisa Ranieri in Luisa Spagnoli Rai1, ore 21.35: Luisa Spagnoli - replica Film Tv di Lodovico Gasparini del 2015, con Luisa Ranieri, Vinicio Marchioni, Massimo Dapporto. Trama: Perugia, primi del Novecento. La giovane Luisa Spagnoli, di umili origini ma di grandissima determinazione, decide di rilevare una piccola confetteria ormai in abbandono. Lo fa per sfuggire al destino che la vorrebbe casalinga o sotto padrone; lo fa per dare un futuro ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di martedì 26 novembre 2019 : anticipazioni puntata 5382 di Un POSTO al SOLE in onda martedì 26 novembre 2019: Lo strano incontro che Diego (Francesco Vitiello) ha fatto al Vulcano riporta in superficie i frammenti di memoria che potrebbero svelargli la verità sull’incidente di Aldo Leone (Luca Capuano). Le difficoltà di Bianca (Sofia Piccirillo) con la maestra finiscono per diventare l’argomento di un confronto familiare: genitori e nonni considereranno la questione ...

Il Collegio martedì 26 novembre è tempo di esami per lo show di Rai 2 : Il Collegio martedì 26 novembre nuovo appuntamento su Rai 2 e in streaming su Rai Play, le anticipazioni L’avventura dei ragazzi de Il Collegio giunge al termine con l’appuntamento di martedì 26 novembre in prima serata su Rai 2, sempre ambientato nel 1982 e con a voce narrante di Simona Ventura che regala aneddoti ed esperienze di quell’anno. Il Preside aprirà la settimana degli esami con una piacevole sorpresa, ovvero ...

Meteo - le previsioni di martedì 26 novembre : previsioni Meteo in miglioramento per la giornata di martedì 26 novembre, dopo i danni registrati negli ultimi giorni (FOTO) in tutta la Penisola (L'ESONDAZIONE DEL TICINO - IL CROLLO DI UN VIADOTTO SULLA A6 - PIOGGE E ALLAGAMENTI). Al Nord tempo stabile ma con nebbie in Valpadana e temperature in lieve calo. Al Centro tempo nel complesso soleggiato, ma a fine giornata nuvolosità in graduale aumento sulla Toscana. Al Sud variabile, con ...

Maltempo - scuole chiuse martedì 26 novembre per allerta meteo : l’elenco città per città : Dove saranno chiuse domani, martedì 26 novembre, le scuole per allerta meteo? Il Maltempo delle ultime ore sta mettendo in ginocchio l'Italia centro-settentrionale e alcuni comuni hanno già disposto la sospensione delle lezioni: ecco l'elenco città per città in aggiornamento, dal Piemonte alla Campania.Continua a leggere

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di martedì 26 e mercoledì 27 novembre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di martedì 26 e mercoledì 27 novembre 2019: Fernando, visti i sospetti di Donna Francisca, chiede a quest’ultima se è proprio sicura che Severo sia il responsabile della tragedia occorsa al suo matrimonio, e se abbia intenzione di vendicarsi… L’operazione di Elsa è ampiamente riuscita… Maria sembra illudersi che il medico che conosce Fernando possa guarirla. La ragazza ne parla a Don ...

Oroscopo Paolo Fox domani - 26 novembre : le stelle del martedì : Oroscopo domani di Paolo Fox, 26 novembre. Le previsioni del martedì ARIETE: i sentimenti potranno essere gestiti decisamente meglio grazie a Luna e Venere nel segno. Secondo Paolo Fox di domani lo stress si farà sentire. Se qualcosa non funziona sul lavoro va chiuso. TORO: torna la buona energia, dovranno solo resistere alle tentazioni. Non devono strafare, visto che sarà una giornata stancante di suo. Condizioni discrete sul lavoro. ...

IL PARADISO DELLE SIGNORE 4 - anticipazioni di martedì 26 novembre 2019 : anticipazioni puntata n. 32 de Il PARADISO DELLE SIGNORE 4 di martedì 26 novembre 2019: Angela Barbieri (Alessia Debandi) viene accolta dai Guarnieri e, così facendo, ha l’occasione di approfondire la conoscenza di Riccardo (Enrico Oetiker)… Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) riesce a stupire la sua Marta (Gloria Radulescu) con una bellissima sorpresa… Salvatore Amato (Emanuel Caserio) e Marcello (Pietro Masotti) vengono a ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di martedì 26 e mercoledì 27 novembre 2019 : anticipazioni puntata 885 di Una VITA di martedì 26 e mercoledì 27 novembre 2019: Telmo viene picchiato da Samuel. Il sacerdote preferisce non reagire ma al tempo stesso non si lascia intimidire più di tanto… Il marito di Carmen pretende da lei dei soldi e la minaccia. La donna nasconde al figlio Raul la situazione… Susana e Rosina si nascondono ancora da Venancio… Alicia fa capire a Telmo che si è alleata con Samuel al fine di ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di martedì 26 novembre 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di martedì 26 novembre 2019: Maya è felice che anche Liam e Hope vogliano chiamare Elizabeth la loro bambina, certa che sarà un motivo in più che legherà lei e la cuginetta Lizzie… Hope ribadisce al marito che Steffy dovrà impedire a Taylor di partecipare alla festa di Natale di Eric… Taylor ritiene non sia giusto che Steffy e Kelly paghino per le sue colpe e vuole che si uniscano alla famiglia per i ...

L'oroscopo di martedì 26 novembre : Toro audace al lavoro - passione per Acquario : Durante la giornata di martedì 26 novembre, Venere entrerà in quadratura al segno del Capricorno, regalando ai nativi un cielo radioso, soprattutto quello sentimentale, al contrario Ariete non sarà proprio in sintonia con la propria anima gemella. Nettuno ispirerà i nativi Pesci a trascorrere una giornata molto movimentata con la propria metà, mentre Bilancia avrà delle questioni familiari da risolvere. Andiamo a vedere nel dettaglio le ...

Champions League calcio - quale partita vedere gratis e in chiaro su Canale 5 martedì 26 novembre : Domani, martedì 26 novembre, si giocherà Juventus-Atletico Madrid, match valido per la quinta giornata della prima fase a gironi della Champions League di calcio. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 21.00, e le due formazioni scenderanno in campo conoscendo il risultato di Lokomotiv Mosca-Bayer Leverkusen, che scatterà alle ore 18.55. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari della sfida della quinta ...

L'oroscopo di domani martedì 26 novembre e stelline - da Ariete a Vergine : Leone '5 stelle' : L'oroscopo di domani martedì 26 novembre 2019 è pronto a regalare più di qualche soddisfazione in merito al come andrà la giornata in amore e sul lavoro. Pronti a togliere il velo al secondo giorno di questa ultima settimana del mese? Bene, prima di iniziare ad anticipare qualcosa in relazione ai sei segni in valutazione in questa sede (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine) evidenziamo alcune novità interessanti l'Astrologia del ...

L'oroscopo del 26 novembre : martedì precario per Cancro - Sagittario geloso : L’oroscopo del 26 novembre è pronto a illustrare cosa riserveranno gli astri a ciascun segno in questa giornata. A quanto pare, per molti sarà un interessante martedì. Non mancheranno questioni da affrontare e momenti romantici. I nativi del Cancro si potrebbero sentire stanchi mentre i Pesci avranno i nervi tesi. In seguito il dettaglio con le previsioni del giorno....Continua a leggere