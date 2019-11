Manovra | plastic tax e tassa su auto aziendali più leggere Conte | “Trovate le coperture”

Manovra - Conte : “Trovate coperture per auto aziendali e plastic tax. Maggioranza vivace - ma c’è dialogo. Gli emendamenti si diraderanno” : Le coperture per plastic tax e auto aziendali ci sono. “Le abbiamo trovate, abbiamo trovato la quadra”, annuncia il premier Giuseppe Conte parlando della legge di Bilancio. “Siamo in dirittura d’arrivo”, aggiunge il presidente del Consiglio, ospite di Adnkronos Live, dicendo che “ci siamo resi conto che c’erano delle criticità”. Come conseguenza dell’annuncio, il premier si dice certo che gli ...

**Manovra : Gualtieri - ‘ci sarà Plastic tax ma sarà diversa’** : Roma, 18 nov. (Adnkronos) – “Sulla Plastic tax stiamo lavorando”: “ci sarà ma sarà diversa”, ma “è presto” per dire come. Così il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri a ‘Otto e mezzo’ su La7.L'articolo **Manovra: Gualtieri, ‘ci sarà Plastic tax ma sarà diversa’** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Manovra - oltre 4.500 emendamenti : da Imu chiesa a Iva ridotta sui condom - plastic tax e auto aziendali : Sono circa 4.550 gli emendamenti alla Manovra, secondo quanto si apprende, presentati dai gruppi parlamentari alla Manovra in commissione Bilancio al Senato. «Ripenseremo profondamente...

Manovra - oltre 3000 emendamenti : da Imu chiesa a Iva ridotta sui condom - plastic tax e auto aziendali : «Ripenseremo profondamente alcune misure come quelle sulla tassazione delle auto aziendali e la plastica monouso». Lo scrive Antonio Misiani, viceministro Pd all'Economia, sulla...

Manovra : M5S - ‘da Salvini propaganda becera su plastic tax’ : Roma, 17 nov. (Adnkronos) – “Anche sulla plastic Tax Salvini fa propaganda becera sulla pelle degli italiani, attaccando una misura che penalizza le plastiche inquinanti e incentiva, invece, l’utilizzo di plastiche ecologiche e la ricerca di nuovi materiali”. Lo affermano le deputate e i deputati del MoVimento 5 Stelle in commissione Ambiente.“Salvini conferma anche su questa materia tutta la sua ignoranza o ...

Manovra : Borgonzoni - ’emendamenti Lega contro plastic e sugar tax - che vota Pd?’ : Roma, 17 nov. (Adnkronos) – “In Manovra presenteremo emendamenti per la cancellazione totale di plastic tax e sugar tax, vedremo se il Pd di Bonaccini avrà il coraggio di opporsi”. Lo annuncia la senatrice della Lega, candidata alla presidenza della Regione Emilia Romagna, Lucia Borgonzoni. “Come ha detto Confcooperative – che ringraziamo e che appoggiamo in questa battaglia – plastic tax e sugar tax ...

Manovra “in evoluzione” : dalla plastic tax a Quota 100 - cosa può cambiare : E' pronta una raffica di emendamenti, ma il tempo per mettere a punto la Manovra sempre di meno. Dai fondi per Venezia alle...

Sugar - plastic e web tax in Manovra : per 7 italiani su 10 graveranno sulle spalle dei consumatori : Ricerca sulle micro tasse allo stato attuale previste dal Ddl bilancio effettuata sulla base di mille interviste. Emerge che questi balzelli risultano molto noti

Manovra - Conte stringe sugli emendamenti. Cambiano plastic tax e auto aziendali : Da Palazzo Chigi un freno sugli emendamenti: il testo non va stravolto. Ma M5S e IV insistono con le loro modifiche. E dai ministeri già pronti 200 ritocchi

Il Pd adotta la Manovra di Gualtieri : "Non sarà snaturata - modifiche su plastic tax e auto aziendali" : Quando a metà mattina Roberto Gualtieri lascia il Senato per rientrare a via XX settembre, porta con sé un sostegno importante. Quello dei senatori del Pd, il suo partito, alla manovra che proprio a palazzo Madama sta muovendo i primi passi del suo iter parlamentare. Chi ha avuto modo di sondare gli umori dei partecipanti alla riunione parla di una convergenza “totale” alla linea del Tesoro: la legge di bilancio non ...

**Manovra : Salvini - ‘tassa su plastica errore mostruoso - atto da cretini’** : Roma, 12 nov. (Adnkronos) – “Tu in questo momento, un momento di crisi economica, non puoi permetterti di aumentare mezza tassa. Cosa fa la Francia? Fa un deficit del 3,1 e non aumenta mezza tassa. Questo governo commette un errore mostruoso, la tassa sulla plastica è un atto da cretini perché mette a rischio 50mila posti di lavoro”. Lo dice Matteo Salvini a Di Martedì su La7. L'articolo **Manovra: Salvini, ‘tassa su ...

Manovra - Gualtieri : “Diminuisce la pressione fiscale. Stime fantasiose sull’impatto della plastic tax e della stretta sulle auto aziendali” : La Manovra “non solo diminuisce la pressione fiscale in misura considerevole rispetto al tendenziale, ma riduce le tasse anche rispetto all’anno precedente”. Infatti “al netto della lotta all’evasione e delle misure sulle Dta bancarie (le imposte differite attive, ndr), le vere e proprie misure che si possono assimilare a tassazione ‘cubano’ 3,4 miliardi su un complesso di Manovra di 30 miliardi”. A ribadirlo, ...

Manovra - Bankitalia promuove la plastic tax e la lotta al contante : “Ridurrà l’evasione” : La Banca d'Italia, con l'audizione del vicedirettore generale Luigi Federico Signorini, promuove alcune misure inserite nella Manovra e ritiene che siano plausibili le stime di crescita preventivate dal governo. In particolare Bankitalia promuove la plastic tax - in linea con una recente direttiva Ue - e gli strumenti di contrasto all'evasione.Continua a leggere

Manovra - Coldiretti : “La plastic tax colpisce i 2/3 della spesa delle famiglie” : La plastic tax colpisce 2/3 della spesa a tavola delle famiglie e rischia di penalizzare a cascata l’intera filiera agroalimentare dove si concentra il 76% degli imballaggi in plastica. E’ quanto ha affermato la Coldiretti in occasione dell’audizione in Senato sulla legge di bilancio. L’obiettivo di riduzione della plastica va perseguito nell’ottica di una visione strategica di ampio respiro con incentivi premianti per lo sviluppo e la ricerca ...