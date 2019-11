Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 26 novembre 2019) Una decisione presa per amore deibimbi quella di, che ha scelto di non partecipare ad unper recoitre pargoli. Negli scorsi giorni, infatti, uno dei royal baby non si è sentito bene ed ha avuto bisogno della vicinanza e delle coccole della reale.Così il principe William ha partecipato da solo al Tusk Conservation Awards, nonostante la presenza della consorte fosse stata confermata. La Duchessa di Cambridge, invece, alla fine ha scelto di rimanere aperché “uno dei figli non stava bene”. A riportare la notizia è il Daily Mail, a cui un insider ha rivelato: “è voluta rimanere con loro, anche perché nessun altro poteva intervenire”.Nessuna baby sitter o tata a sostituire la Duchessa,premurosa di tre bimbi: George (6 anni), Charlotte (4) e ...

recycle__bin : RT @HuffPostItalia: Mamma Kate Middleton annulla un evento ufficiale per stare a casa coi suoi bimbiiciale per stare a casa coi bimbi (rumo… - alinatede : RT @HuffPostItalia: Mamma Kate Middleton annulla un evento ufficiale per stare a casa coi suoi bimbiiciale per stare a casa coi bimbi (rumo… - HuffPostItalia : Mamma Kate Middleton annulla un evento ufficiale per stare a casa coi suoi bimbiiciale per stare a casa coi bimbi (… -