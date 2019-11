Maltempo | Regione Veneto dichiara allarme rosso per la piena del Po

Viadotto A6 - gli esperti : 15 mila metri cubi di fango in bilico. La Torino-Savona già oggetto di un'indagine di Anac sui costi di manutenzione. Maltempo - la Regione : «Danni stimati per 330 milioni» : La ministra delle Infrastrutture De Micheli: «Piano straordinario per la Liguria». La Procura di Savona: «I piloni saranno oggetto di indagine»

Liguria flagellata dal Maltempo. Frane - crolli - frazioni isolate. Toti : «Chiederemo lo stato di emergenza». Tutte le info sulle strade e la viabilità nella regione : Stella completamente isolato. Mareggiate devastano ancora spiagge e passeggiate in diversi punti della regione. Bormida in piena nell'alessandrino: una donna dispersa. L'aggiornamento in tempo reale e i dettagli dell'allerta nell'articolo a seguire

Maltempo - la Regione Liguria : 330 milioni i danni stimati : La Regione Liguria ha concluso i primi calcoli dei danni provocati dall’ondata di Maltempo nei Comuni di Savona, Genova e Imperia, danni che ammontano a 30 milioni gli interventi di somma urgenza e a circa 300 milioni per gli interventi strutturali. La stima è stata comunicata dall’ente oggi pomeriggio via twitter. L'articolo Maltempo, la Regione Liguria: 330 milioni i danni stimati sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Calabria : disagi alla fornitura idrica in diverse zone della regione : L’eccezionale ondata di Maltempo che si è abbattuta sulla Calabria negli ultimi giorni ha interessato in parte anche il sistema acquedottistico regionale facendo registrare dei limitati disagi in alcune zone del territorio. A Vibo Valentia si stanno registrando dei problemi alle utenze a causa della concomitanza di due eventi accaduti l’uno dopo l’altro in in rapida sequenza. Nella notte tra venerdì e sabato una scarica atmosferica ha generato ...

Maltempo Calabria : forti piogge nel centro/nord della regione - picchi di 40 mm in 12 ore [DATI] : La nottata appena trascorsa ha fatto registrare fenomeni di precipitazione diffusa soprattutto nelle zone centro-settentrionali della Calabria: lo rende noto Arpacal. I valori cumulati registrati, tuttavia, risultano notevolmente inferiori a quelli delle ore precedenti, con massimi, nelle 12 ore, di 40 mm a Maida-Licciardi e 30 mm a Feroleto. Valori che si aggirano sui 30 mm sono stati registrati anche nel Crotonese e nel Paolano. Al momento si ...

Liguria flagellata dal Maltempo. Frane - crolli - frazioni isolate. Toti : «Chiederemo lo stato di emergenza». Tutte le info sulle strade e la viabilità nella regione : Stella completamente isolato. Mareggiate devastano ancora spiagge e passeggiate in diversi punti della regione. Bormida in piena nell'alessandrino: una donna dispersa. L'aggiornamento in tempo reale e i dettagli dell'allerta nell'articolo a seguire

Maltempo in Calabria - nuova Allerta Meteo per Lunedì 25 Novembre : allarme ARANCIONE su tutta la Regione : Il Maltempo sta colpendo in queste ore la Calabria con piogge torrenziali che provocano disagi per gli allagamenti. Nel pomeriggio/sera il Maltempo si intensificherà nelle province di Cosenza, Crotone e Catanzaro, ma anche domani, Lunedì 25 Novembre, avremo forti piogge e temporali su tutta la Regione. Il Centro Funzionale Multirischi dell’Arpacal, come ente ufficiale di protezione civile, ha appena inviato il nuovo aggiornamento del ...

Maltempo : Cancelleri - 'trovati nei cassetti della Regione 30 milioni euro dimenticati per Licata' : Licata (Agrigento), 24 nov. (Adnkronos) - “Abbiamo trovato nei cassetti della Regione siciliana la somma di 30 milioni da spendere per il dissesto idrogeologico per il territorio di Licata che erano stati dimenticati dalla Regione". E' la denuncia del viceministro delle Infrastrutture Giancarlo Canc

Allerta Meteo Toscana : Maltempo su gran parte della Regione : Previsto per domani in Toscana un nuovo peggioramento del tempo, con precipitazioni sparse sul nord ovest e in Arcipelago, in estensione in serata dalle zone costiere al resto della Regione. Possibilità di isolati temporali in Arcipelago e localmente lungo la costa, con occasionali colpi di vento e grandinate. Dalle prime ore della giornata di domani, rinforzo del vento di scirocco con forti raffiche in Arcipelago, lungo la costa centrale e ...

Maltempo Puglia : la Regione chiede lo stato di emergenza : Per l’eccezionale Maltempo che ha colpito la Puglia dal 12 al 17 novembre scorsi la Giunta regionale ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza per l’intero territorio regionale. Lo stato di emergenza comporta finanziamenti straordinari per affrontare i danni a beni pubblici e privati, alle infrastrutture, a servizi e attività, oltre che per coprire i costi di personale ...

Maltempo Campania : “La Regione intervenga per mettere in sicurezza la scuola “Andrea Doria”” : “Rivolgo un Appello al Presidente della Campania Vincenzo De Luca affinche’ la Regione intervenga sulla situazione incresciosa ed ormai insostenibile che interessa il 63 circolo didattico “Andrea Doria” di Fuorigrotta. Sono ormai settimane che, a causa del Maltempo che ha compromesso le gia’ precarie condizioni in cui versa l’istituto, viene negato il diritto allo studio dei nostri bambini, impossibilitati ...

Maltempo Toscana - la Regione : “In giunta la delibera con i Comuni colpiti” : Il presidente della Toscana Enrico Rossi portera’ lunedi’ 25 novembre in giunta la delibera con l’elenco dei Comuni colpiti dal Maltempo e che hanno subito danni per la pioggia e i temporali che si sono abbattuti sulla Regione lo scorso fine settimana o per via degli allagamenti che ne sono susseguiti. La dichiarazione di emergenza regionale era gia’ stata firmata da Rossi il 18 novembre. Sara’ richiesta anche ...

Maltempo Toscana : allerta gialla per piogge e temporali sulla parte ovest della regione : Permangono le condizioni di instabilità sulle zone occidentali della Toscana sia oggi che domani. Per questo la Sala operativa unificata della regione ha prolungato il codice giallo fino alla mezzanotte di domani, giovedì 21 novembre, per rischio idrogeologico e idraulico sul reticolo minore a causa di piogge e temporali. Dal pomeriggio di oggi sono possibili rovesci o temporali sparsi/isolati più probabili in Arcipelago, sulle zone costiere e ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : 100 milioni dalla Regione per interventi : “Abbiamo programmato di inserire in bilancio un importo pari a circa 100 milioni di euro che sarà destinato a finanziare una serie di interventi in quelle zone che necessitano di opere e apparecchiature per affrontare situazioni di crisi“. Lo ha affermato, oggi a Pordenone, il vice presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, a margine del consuntivo relativo agli interventi svolti nel corso ...