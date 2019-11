Maltempo | piena del Po | a Cremona sale a 4 | 37 metri | ancora allarme rosso

Maltempo - piena del Po : a Piacenza il colmo a 8 - 20 metri : L’ondata di piena del Po ha raggiunto nella notte l’Emilia: il colmo è transitato a Piacenza intorno all’una, con un’altezza di 8,20 metri e una portata di 8.400 metri cubi d’acqua al secondo. L’allerta è in vigore per 36 ore e il colmo della piena si prevede nella zona ferrarese tra il tardo pomeriggio di oggi e la serata. Diversi comuni lungo l’asta del fiume hanno chiuso le aree golenali. L'articolo ...

Maltempo - Aipo : “Atteso a Piacenza il colmo della piena del Po” : Il colmo di piena del Po è atteso a Piacenza nel corso della serata con valori intorno agli 8 m (3 livello di criticita’, che inizia a 7 metri): la criticita’ resta dunque elevata (colore rosso) . A Cremona arrivera’ nel corso della giornata di domani, con livelli di criticita’ moderata (livello 2, colore arancione) A mezzogiorno di oggi- informa Aipo, l’ente di vigilanza sul fiume Po attivo 24 ore su 24 – a ...

Maltempo - Aipo : “Il colmo della piena del Po a Piacenza in serata” : Il colmo di piena del Po e’ atteso a Piacenza nel corso della serata con valori intorno agli 8 m (3 livello di criticita’, che inizia a 7 metri): la criticita’ resta dunque elevata (colore rosso) . A Cremona arrivera’ nel corso della giornata di domani, con livelli di criticita’ moderata (livello 2, colore arancione) A mezzogiorno di oggi- informa Aipo, l’ente di vigilanza sul fiume Po attivo 24 ore su 24 ...

Maltempo - attesa in serata la piena del Po in Emilia : allerta rossa. Nel Piacentino evacuate alcune strade : "La piena è stimata con una quota di otto metri", spiega l'assessore regionale alla Protezione civile Paola Gazzolo

Maltempo - Piena del Po : “Previsto incremento dei livelli nel tratto lombardo-emiliano” : Massima allerta su tutta l’asta del Po in Emilia Romagna, dal Pavese fino al delta del fiume: a Ponte Becca (Pavia) il fiume ha raggiunto i 5 metri e 90, 40 centimetri sopra la terza soglia di attenzione (a 5 metri e 50). A Piacenza il fiume ha toccato invece i 7 metri e 62 cm, 60 cm circa sopra la soglia 3 di attenzione (a 7 metri). Le golene aperte del fiume, ha spiegato AIPo, vengono allagate, non ancora le golene chiuse (con argine ...

Maltempo - esondato il Ticino a Pavia - paura per la piena del Po : riaperta l'A21 : Il Maltempo non dà tregua all'Italia. Dopo i nubifragi dei giorni scorsi comincia la conta dei danni, mentre in diverse zone del paese la pioggia continua a creare disagi. esondato il...

Maltempo - attesa in serata la piena del Po in Emilia. Nel Piacentino evacuate alcune strade : "La piena è stimata con una quota di otto metri", spiega l'assessore regionale alla Protezione civile Paola Gazzolo

Maltempo : a Mantova la piena del Po fa paura - Viadana chiude le golene : L’onda di piena dei corsi d’acqua partita dal Piemonte sta arrivando anche nel sud della Lombardia, lungo il corso del Po: nel tratto Mantovano, la piena è attesa a partire da questa sera nel Viadanese per scendere poi verso Sermide. Il Comune di Viadana ha emesso un’ordinanza di chiusura delle golene, in vigore fino a domani. L'articolo Maltempo: a Mantova la piena del Po fa paura, Viadana chiude le golene sembra essere il ...

Maltempo - esondato il Ticino a Pavia - paura per la piena del Po : riaperta l'A21 : Il Maltempo non dà tregua all'Italia. Dopo i nubifragi dei giorni scorsi comincia la conta dei danni, mentre in diverse zone del paese la pioggia continua a creare disagi. esondato il...

Maltempo - esondato il Ticino a Pavia - paura a Cremona per la piena del Po : Il Maltempo non dà tregua all'Italia. Dopo i nubifragi dei giorni scorsi comincia la conta dei danni, mentre in diverse zone del paese la pioggia continua a creare disagi. esondato il...

Rosanna - uccisa dal Maltempo e dal fiume in piena per andare ad assistere gli anziani : "La sua abnegazione per il lavoro era massima, veniva sempre al lavoro anche con la neve" così il direttore della casa di riposo di Sezzadio, nell'Alessandrino, ha voluto ricordare Rosanna Parodi, la donna di 52 anni vittima del maltempo che domenica si è scatenato sul Piemonte. La donna è stata strascinata via dal fiume in piena: voleva proseguire a piedi e raggiunge la struttura dove ad attenderla c'erano gli anziani.Continua a leggere

Maltempo - piena del Po : allerta nel Cremonese - cresce di 10 cm l’ora : Il Po a Cremona ha già parzialmente invaso le aree vicine, essendo cresciuto al ritmo di 10 centimetri l’ora per tutta la notte: continua ad aumentare con il colmo di piena, originariamente previsto il pomeriggio, che ora si stima transiti dal Cremonese domani. In mattinata si riunirà il vertice in prefettura in cui si farà il punto della situazione. Strettamente monitorate le aree golenali e le strade di accesso alle golene, così come ...

Maltempo - trovata morta la donna di 52anni dispersa ad Alessandria : travolta dalla piena di un fiume. Nel Napoletano è straripato il fiume Sarno. Esonda il lago di Como : Fiumi Esondati, allagamenti e frane, come quella che secondo le prime ricostruzioni ha fatto crollare un tratto di viadotto sulla A6. La pioggia non dà tregua in tutta Italia. Nella provincia di Alessandria, dove ci sono in totale circa 200 persone sfollate, è stata trovata morta Rosanna Parodi, la donna di 52 anni che risultava dispersa dalla mattina di domenica: è stata travolta dalla piena del fiume Bormida a Sezzadio. Il suo cadavere ...

Maltempo - piena del Po : allerta anche a Cremona : Preoccupazione per la piena del Po anche a Cremona: si è riunito il tavolo tecnico in prefettura, al quale era presente il prefetto Vito Danilo Gagliardi, i referenti delle forze di polizia, i sindaci dei comuni rivieraschi e i rappresentanti dei gruppi di protezione civile. Il colmo di piena è previsto tra domani sera e martedì mattina e secondo alla proiezione AIPo dovrebbe raggiungere la soglia di criticità 2. L'articolo Maltempo, piena del ...