Maltempo Lombardia | ipotesi intervento urgente per frana in Bergamasca | “allarme

(Di martedì 26 novembre 2019) “Regionesi è immediatamente attivata per affrontare l’emergenza che si è verificata nella serata di ieri a Piazza Brembana (Bergamo), dove è crollato un tratto di strada in centro paese. Nella mattinata di oggi sono già stati effettuati i primi sopralluoghi da parte dei tecnici dell’Utr e in queste ore stiamo valutando la possibilità di finanziare undi somma urgenza, in modo da riportare la viabilità cittadina alla normalità nel minor tempo possibile“, afferma in una nota l’assessore al territorio e Protezione civile di Regione, Pietro Foroni, ricordando che “l’amministrazione comunale e i cittadini di Piazza Brembana possono contare sul massimo sostegno da parte di Regione“. “Nel frattempo apprendiamo con sollievo che l’esondazione del Ticino a Pavia non ha causato disagi eccessivi ...

