Maltempo | la tregua è finita | torna l' allerta meteo

Maltempo - nessuna tregua in Liguria : domani nuova allerta meteo per temporali : Torna il Maltempo in Liguria, con l'allerta meteo da domani per piogge diffuse e temporali. Inizialmente l’allerta sarà gialla mercoledì su tutta la regione dalle 3 alle 8. Poi diventerà arancione in alcune zone. Sono previsti rovesci e temporali anche forti che potranno interessare tutto il territorio.Continua a leggere

Il Maltempo non dà tregua - allerta rossa in Emilia-Romagna : Ancora sotto la pioggia molte regioni italiane. allerta rossa in Emilia Romagna. A Pavia è esondato stamattina il Ticino. Dopo il crollo di un viadotto sull'A6 a Savona i vigili del fuoco hanno proseguito anche al buio coi cani le ricerche di eventuali veicoli coinvolti ma non dovrebbe esserci vittime. Non ha fatto feriti nemmeno una voragine di 10 metri che si è aperta sull'A21 tra Asti e Villanova: questa mattina l'autostrada è stata riaperta. ...

Previsioni meteo 26 novembre : il Maltempo dà una tregua : Domani, martedì 26 novembre, è prevista una giornata discreta, generalmente priva di piogge in quasi tutta l'Italia. Le condizioni meteo, dopo i disagi dei giorni scorsi, saranno decisamente meno proibitive anche se da mercoledì torneranno a cadere le piogge a causa della decima perturbazione del mese.Continua a leggere

In Veneto ancora allerta arancione nonostante la tregua del Maltempo : preoccupano i fiumi ingrossati : Il bel tempo di oggi e domani sul Veneto sta aiutando il deflusso dell’onda di piena sui corsi d’acqua. I livelli della rete idrografica principale sono generalmente in calo, anche se permangono situazioni di crescita nei tratti distali dei fiumi Gorzone, Adige e Livenza, in quest’ultimo a causa delle operazioni di rilascio controllato dagli invasi di Ravedis e Ponte Racli. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione ...

Allerta Meteo - ancora 24 ore di Maltempo al Centro/Sud : breve tregua soltanto Martedì 26 : Allerta Meteo – ancora 24 ore di maltempo al Centro/Sud, prima di una breve tregua che è attesa soltanto per Martedì 26 Novembre. Il ciclone che nel weekend ha flagellato gran parte d’Italia continuerà ad imperversare al Centro/Sud per tutta la giornata di Lunedì 25, con forti piogge e temporali che potranno determinare ulteriori criticità. La situazione Meteorologica migliorerà anche al Sud soltanto Martedì 26, anche se per poche ...

Maltempo senza tregua - ci sono dispersi : L'ondata di Maltempo sta flagellando il Nord-ovest dell'Italia. Il Po si è gonfiato di oltre tre metri nelle ultime 24 ore

Il Maltempo non dà tregua : situazioni critiche in Liguria e Piemonte : E’ allerta rossa in Liguria e Piemonte. Si registrano allagamenti in provincia di Alessandria e in Valpolcevera per la pioggia

Maltempo - nessuna tregua : sabato e domenica con la pioggia : Preparatevi a un weekend tipicamente autunnale, caratterizzato dal cattivo tempo. Le condizioni meteo del fine settimana appena cominciato saranno profondamente influenzate da un vortice di bassa pressione che, da ovest del Regno Unito, si dirige verso il Mediterraneo. Non solo: sotto la spinta delle correnti atlantiche, si formerà un ciclone che dalle Isole Baleari raggiungerà, entro domenica sera, la Sicilia. Sia la giornata di sabato che ...

Maltempo - piccola tregua su gran parte dell'Italia - qualche pioggia ancora al Centro : Roma - Il grosso del Maltempo è ormai attenuato al Nordovest, dopo le forti piogge degli ultimi giorni che hanno tenuto con il fiato sospeso alcune aree della Liguria, tra cui Genova, e messo in ginocchio tratti dell'Alessandrino recentemente alluvionati, come Spinetta Marengo. Piove ancora su Piemonte, Liguria ed ovest Emilia ma con intensità più attenuata rispetto a martedì, quando nel pomeriggio ed in serata ...

Il Maltempo non dà tregua - in arrivo nuova ondata : Il maltempo non accenna a lasciare l'Italia. Dopo una settimana caratterizzata da temporali, neve, piene di fiumi e acqua alta a Venezia, da stasera e' previsto l'arrivo sulla penisola di un nuovo vortice con venti di scirocco e libeccio. Tra le aree piu' colpite ci saranno la Liguria e l'alta Toscana, gia' duramente provate dalle abbondanti precipitazioni degli ultimi giorni. Ma non saranno risparmiati nemmeno Lazio e Campania. In una settimana ...

Maltempo - l'allarme della climatologa Baldi : "Nessuna tregua fino a settimana prossima" : Non ci illudiamo, il Maltempo non è ancora terminato. Parola di Marina Baldi, climatologa del Cnr, che prevede pioggia fino a metà settimana. Poi al Sud la situazione migliorerà, mentre giovedì e venerdì ci sarà una nuova perturbazione al Nord, in Sardegna e sulle regioni del Tirreno". Il motivo? pe

Previsioni meteo 18 novembre : Maltempo non dà tregua - allerta rossa in 3 Regioni : Il maltempo non dà tregua: secondo le Previsioni meteo di lunedì 18 novembre atteso un peggioramento al Nord tra Levante ligure e Nord-Est. Temporali e rovesci in Sardegna e piove anche al Sud, tra Molise e Campania. allerta rossa domani su parte di Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Toscana.Continua a leggere

Maltempo - tregua in Toscana : da Empoli a Firenze un momentaneo sospiro di sollievo - 25 famiglie rientrano a casa : E’ defluita senza particolari problemi la piena del fiume Arno a Empoli (Firenze) e negli altri comuni dell’Empolese Valdelsa. A causa della pioggia a Empoli piazza Farinata degli Uberti, la principale del centro storico, è completamente allagata e per questo sono entrate in funzione idrovere. L’allarme per il fiume Elsa in provincia di Firenze è rientrato. Il livello del fiume si è abbassato. Con il miglioramento delle ...

Il Maltempo non dà tregua : valanga in Val Martello - allerta in Toscana : Giorgia Baroncini Da Nord a Sud il Paese è nella morsa del maltempo. valanga e strade chiuse in Alto Adige, al Centro i fiumi sono sorvegliati speciali. Grave un giovane a Roma Non vuole concedere alcuna tregua il maltempo che da giorni si sta abbattendo su tutta Italia. Da Nord a Sud neve e piogge stanno creando forti disagi con le città che stanno vivendo giornate di vera emergenza. Nelle prossime ore, ha annunciato Luigi Di Maio, ...