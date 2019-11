Maltempo | la situazione viabilità tra Liguria | Piemonte e Lombardia | alcune strade

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 26 novembre 2019) In, a Luino (Varese), è stata riaperta la strada statale 394 ”del Verbano Orientale”, chiusa da sabato in via precauzionale all’altezza del km 34,700 per la piena del fiume Tresa. L’abbassamento del livello delle acque ha consentito ai tecnici Anas di riaprire il tracciato al traffico. Inè riaperta da questa mattina per fasce orarie la strada statale 659 ”di Valle Antigorio e Val Formazza” nel tratto compreso tra le località Passo (km 24), nel comune di Premia, e Canza (km 36,400) nel comune di Formazza. Il tratto è tornato percorribile nelle fasce orarie 6:30 – 8:30, 14:15 – 14:45, e 15:45 – 16:15 e 18:30 – 19:30. Tra Canza (km 36,400) e Cascate Toce (km 41,700) permane invece l’interdizione al transito per pericolo valanghe. Inè inoltre riaperta da ieri sera con il senso unico alternato la ...

