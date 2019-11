Maltempo | la piena del fiume Po sta inondando vaste aree della pianura Padana | allarme

Maltempo : Regione Veneto dichiara allarme rosso per la piena del Po : Venezia, 26 nov. (Adnkronos) - Gli strascichi dell’ondata di Maltempo che ha colpito il Veneto nei giorni scorsi si fanno ancora sentire. Poco fa, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha emesso un nuovo avviso di criticità, dichiarando l’Allerta Rossa (Stato d

Maltempo - piena del Po : un centinaio di evacuati nel Parmense : In provincia di Parma sono oltre un centinaio le persone evacuate in considerazione del transito della piena del Po. La prefettura rende noto che “alla luce delle rilevazioni agli idrometri di Piacenza e Cremona, l’Aipo stima livello e portata delle acque superiori alla piena del 2014, che aveva allagato anche le golene chiuse. Pertanto sono concreti i rischi sia di sormonto degli argini che le infiltrazioni, i sifonamenti o ...

Maltempo estremo e piena del Po : le inondazioni in Nord Italia viste dallo Spazio [FOTO] : Acquazzoni torrenziali hanno colpito ripetutamente molte parti d’Italia questo mese, con inondazioni estreme che hanno causato devastazione nell’Italia settentrionale. La provincia di Alessandria è stata una delle zone più colpite. A corredo dell’articolo un’immagine multi temporale utilizza due immagini separate acquisite dalla missione Copernicus Sentinel-1 il 13 ed il 25 novembre rispettivamente. Le aree inondate sono ...

Maltempo - piena del Po : a Cremona sale a 4 - 37 metri - ancora allarme rosso : L‘ondata di piena del fiume Po è ancora oggetto di stretto monitoraggio in Lombardia: a Cremona questa mattina il fiume ha toccato i 4,37 metri sullo zero idrometrico. Situazione critica a Gerre de’ Caprioli, Spinadesco, Stagno Lombardo, sul Casalasco a Gussola, Torricella del Pizzo, e Casalmaggiore dove è stata allertata un’aliquota del 10 Reggimento Genio Guastatori specializzato in movimento terra, per garantire tempestiva ...

Maltempo - piena del Po : a Piacenza il colmo a 8 - 20 metri : L’ondata di piena del Po ha raggiunto nella notte l’Emilia: il colmo è transitato a Piacenza intorno all’una, con un’altezza di 8,20 metri e una portata di 8.400 metri cubi d’acqua al secondo. L’allerta è in vigore per 36 ore e il colmo della piena si prevede nella zona ferrarese tra il tardo pomeriggio di oggi e la serata. Diversi comuni lungo l’asta del fiume hanno chiuso le aree golenali. L'articolo ...

Maltempo - Aipo : “Atteso a Piacenza il colmo della piena del Po” : Il colmo di piena del Po è atteso a Piacenza nel corso della serata con valori intorno agli 8 m (3 livello di criticita’, che inizia a 7 metri): la criticita’ resta dunque elevata (colore rosso) . A Cremona arrivera’ nel corso della giornata di domani, con livelli di criticita’ moderata (livello 2, colore arancione) A mezzogiorno di oggi- informa Aipo, l’ente di vigilanza sul fiume Po attivo 24 ore su 24 – a ...

Maltempo - attesa in serata la piena del Po in Emilia : allerta rossa. Nel Piacentino evacuate alcune strade : "La piena è stimata con una quota di otto metri", spiega l'assessore regionale alla Protezione civile Paola Gazzolo

Maltempo - Piena del Po : “Previsto incremento dei livelli nel tratto lombardo-emiliano” : Massima allerta su tutta l’asta del Po in Emilia Romagna, dal Pavese fino al delta del fiume: a Ponte Becca (Pavia) il fiume ha raggiunto i 5 metri e 90, 40 centimetri sopra la terza soglia di attenzione (a 5 metri e 50). A Piacenza il fiume ha toccato invece i 7 metri e 62 cm, 60 cm circa sopra la soglia 3 di attenzione (a 7 metri). Le golene aperte del fiume, ha spiegato AIPo, vengono allagate, non ancora le golene chiuse (con argine ...

Maltempo - esondato il Ticino a Pavia - paura per la piena del Po : riaperta l'A21 : Il Maltempo non dà tregua all'Italia. Dopo i nubifragi dei giorni scorsi comincia la conta dei danni, mentre in diverse zone del paese la pioggia continua a creare disagi. esondato il...

Maltempo : a Mantova la piena del Po fa paura - Viadana chiude le golene : L’onda di piena dei corsi d’acqua partita dal Piemonte sta arrivando anche nel sud della Lombardia, lungo il corso del Po: nel tratto Mantovano, la piena è attesa a partire da questa sera nel Viadanese per scendere poi verso Sermide. Il Comune di Viadana ha emesso un’ordinanza di chiusura delle golene, in vigore fino a domani. L'articolo Maltempo: a Mantova la piena del Po fa paura, Viadana chiude le golene sembra essere il ...

