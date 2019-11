Maltempo Genova | rio Fegino sorvegliato speciale ma domani scuole aperte

Per il consigliere comunale di Genova le persone intrappolate nel Maltempo sono “babbi di minchia” : Sergio Gambino, consigliere comunale di Genova con delega alla Protezione Civile, non ha trovato di meglio che definire "babbi di minchia" delle persone intrappolate all'interno delle proprie automobili in un sottopasso allagato. L'amministratore ha pronunciato la frase parlando con il governatore Giovanni Toti.Continua a leggere

Maltempo - allerta fiumi al Nord. Genova - chiuso tratto A26 : L’ondata di Maltempo che ha devastato la Liguria e il Piemonte (FOTO) ha lasciato il nord-ovest, dove la situazione è migliorata. Altre regioni sono state colpite in queste ultime ore, in particolare la Sardegna e la Calabria (FOTO). Resta l'allarme per la piena del Po, in Emilia Romagna e per il Veneto. In 48 ore gli interventi dei vigili del fuoco in tutta Italia sono stati 2.300 e sono stati mobilitati migliaia di volontari della ...

Maltempo - strade come fiumi a Genova : vigili del fuoco sul gommone per le vie della città : Nelle ultime 24 ore sono stati più di cento gli interventi dei vigili del fuoco a Genova, a causa dei danni dee disagi dovuti alle forte piogge. Molte le strade e i sottopassi allagati, insieme a smottamenti e alberi pericolanti. Maggiori criticità in Val Polcevera e nei quartieri Bolzaneto, Sampierdarena e Rivarolo. L’allerta rossa è stata prolungata fino alle 15 di domenica 24 novembre L'articolo Maltempo, strade come fiumi a Genova: ...

Maltempo : oltre 450 persone isolate a Genova : Alessandro Ferro Nelle ultime ore, una frana che ha colpito l'Area Metropolitana di Genova tiene isolate oltre 450 persone che sono raggiungibili soltanto con mezzi di soccorso La forte ondata di Maltempo che da due giorni flagella la Liguria è stata la causa di una frana sulla città di Genova che tiene isolate centinaia di persone. "Nell'Area Metropolitana risultano isolate circa 450 persone. La frana sulla strada di Murta a ...

Maltempo - seconda notte di allerta rossa in Liguria : “Piogge - allagamenti e disagi a Savona - Genova e in Val Bormida” [FOTO] : “È passata la seconda nottata di allerta rossa in Liguria: ancora piogge con allagamenti e disagi diffusi, soprattutto su Savona, Val Bormida e Genova. Evacuate dalle loro abitazioni altre 23 persone, 9 a Sant’Olcese e 14 nella zona da Altare a Mallare a causa di due frane. La nostra sala della Protezione Civile è aperta h24 e continua a monitorare costantemente la situazione“: lo ha affermato il governatore della Liguria Giovanni ...

Maltempo - notte di paura al Nord/Ovest : 161 evacuati in Piemonte - 500mm di pioggia e 450 persone isolate a Genova - Savona sott’acqua - Alpi sommerse di neve [LIVE] : Situazione critica a Savona, dove da ieri sera sono caduti 283mm di pioggia. La pioggia alluvionale che cade senza sosta da oltre 24 ore ha allagato una parte della citta’ con l’acqua che ha superato la soglia dei marciapiedi. Molte vie sembrano corsi d’acqua. Il torrente Letimbro si e’ ingrossato e la protezione civile comunale ha deciso di chiudere tutti i ponti sul torrente. “Non uscite da casa“, e’ ...

Maltempo Liguria - prosegue l’allerta meteo : sfollate centinaia di persone - a Genova isolati in 450 : Circa 450 persone isolate. Almeno 62 gli sfollati. Fiumi esondati, strade crollate, allagamenti e fango hanno danneggiato alcuni esercizi commerciali. La Liguria è in ginocchio per il Maltempo, con l'allerta rossa che proseguirà fino al pomeriggio di domani, colpendo soprattutto le province di Genova, Imperia e Savona.Continua a leggere

Maltempo in Liguria - allagamenti ed esondazioni a Genova : Il Maltempo non dà tregua e la situazione più critica in queste ore è in Liguria, dove c'è allerta rossa. A Genova la piaggia intensa ha provocato allagamenti ed esondazione dei corsi d'acqua. 19 persone sono state sfollate. Nelle ultime 24 ore i vigili del fuoco hanno effettuato 102 interventi per macchine in panne, danni d’acqua, smottamenti e alberi pericolanti. Maggiori criticità in Val Polcevera e nei quartieri Bolzaneto, Sampierdarena e ...

Maltempo Liguria : sciopero in porto a Genova prolungato a domani : Visto il protrarsi dell’allerta meteo rossa e i danni avvenuti in città, le organizzazioni sindacali hanno prolungato fino alle 13 di domani lo sciopero nel porto di Genova e in caso di ulteriori aggiornamenti da parte della protezione civile si valuterà l’eventuale prolungamento. Lo comunicano Filt Cgil Fit Cisl Uil Trasporti. Grazie alle iniziative sindacali, sottolineano, dopo solo un’ora dal comunicato di sciopero sono ...

Maltempo Genova - infiltrazioni all’ospedale Gaslini : degenti trasferiti : Le forti piogge hanno causato qualche disagio all’ospedale pediatrico Gaslini a Genova. Si sono registrate infiltrazioni all’interno dei pannelli di due camere di degenza della Unità operativa Clinica pediatrica, che sono state chiuse. I piccoli pazienti sono stati trasferiti in altre stanze. Qualche criticita’ anche al policlinico san Martino: il tunnel di collegamento tra Pronto soccorso e monoblocco e’ chiuso a scopo ...

Emergenza Maltempo a Genova e Savona <br>Allerta meteo rossa anche in Piemonte : Il maltempo imperversa nel nord-ovest dell'Italia con la Liguria e il Piemonte che sono le regioni più colpite dalla perturbazione. Allerta meteo rossa in un terzo del Piemonte, a sud e a nord della regione, a causa dell'allarme per l'esondazione di fiumi e corsi d'acqua, allagamenti e frane tra le valli Tanaro, Belbo e Bormida, nell’astigiano, nell’alessandrino, nel cuneese, nelle province di Biella, Vercelli e Torino, ma ...

Allerta meteo - Maltempo a Genova : a rischio Sampdoria-Udinese : Sampdoria-Udinese è il match di Serie A in programma alle 18 di domani. Scontro salvezza al Ferraris, tra due squadre che di recente hanno modificato leggermente (in meglio) il cammino altalenante e non proprio limpidissimo. La partita, però, non è ancora sicuro che si giochi. Perlomeno non c’è una certezza totale. L’Allerta rossa presente nella giornata odierna fa scattare qualche piccolo campanello d’allarme. Tuttavia, ...

Maltempo : allerta a Genova - strade chiuse e fiumi esondati : Maltempo a Genova e in LiguriaMaltempo a Genova e in LiguriaMaltempo a Genova e in LiguriaMaltempo a Genova e in LiguriaMaltempo a Genova e in LiguriaLe previsioni annunciavano un’ondata di Maltempo sulla Liguria che puntualmente è arrivata. A Genova in particolare la notte è stata difficilissima. È allerta rossa sulla regione intera. Oltre 220 millimetri di pioggia sono caduti in una zona circoscritta: Sampierdarena, Rivarolo, Certosa, ...

Maltempo - esondazioni a Genova. Allerta rossa in due regioni. LIVE : Nel capoluogo ligure escono dagli argini il Ruscarolo e il Fegino, 27 sfollati nella val Polcevera, 125 abitanti in corso Perrone isolati. Prolungata l'Allerta rossa fino a domani. Allagamenti in Piemonte, preoccupa il LIVEllo dei corsi d'acqua