Maltempo | ferrovia interrotta nel Bolognese | stanziati 5 milioni

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 26 novembre 2019) Proseguono neli lavori di ripristino della linearia Bologna-Portomaggiore (Ferrara),dal 17 novembre per un tratto di circa 4,5 chilometri tra Budrio e Mezzolara, per le conseguenze dell’esondazione del torrente Idice. Squadre di tecnici di Fer (Ferrovie Emilia-Romagna) sono impegnati da un paio di giorni per ricostruire la massicciata danneggiata dall’acqua e ripristinare le linee elettriche e consentire cosi’ la ripresa della normale circolazione dei treni, prevista in tempi rapidi per i primi giorni del nuovo anno. “In pochi giorni – ha detto il vicepresidente della Regione e assessore alle Infrastrutture e Trasporti, Raffaele Donini,- siamo riusciti a trovare le risorse necessarie per effettuare con la massima urgenza l’intervento, gestito da Fer. Si tratta di una somma di 5di euro dal bilancio della Regione ...

LaVoceRedazione : IVREA. Maltempo: ripresa circolazione treni ferrovia Canavesana via @@LaVoceRedazione - HugeBelin : RT @LuceverdeRadio: #Genova #25novembre, sospeso il servizio della Ferrovia Genova-Casella per consentire le verifiche tecniche alla linea… - sulsitodisimone : RT @LuceverdeRadio: #Genova #25novembre, sospeso il servizio della Ferrovia Genova-Casella per consentire le verifiche tecniche alla linea… -