Maltempo | Conte | “Il dissesto idrogeologico non si risolve con un intervento | Proteggi

Maltempo - Conte : accelerare su opere e cantieri : Maltempo, Conte: "Gia' dalla fine del 2018 ho cercato di spingere molto per adottare all'inizio di quest'anno il Piano proteggi-Italia.

Maltempo - Conte : “Stanziati 11 miliardi di euro per dissesto idrogeologico - bisogna accelerare per far partire i cantieri” : Grazie al piano “Proteggi Italia” sono stati stanziati “11 miliardi di euro” per il triennio 2019-2021 “e ora bisogna accelerare per spenderli e far partire i cantieri“. A dirlo, da Melfi, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in riferimento ai finanziamenti messi a disposizione per fronteggiare il rischio idrogeologico in Italia. Nei giorni scorsi la Corte dei Conti ha pubblicato un report in cui ...

Maltempo - Conte : monitoriamo tutte le situazioni delicate : "Ci sono sono situazioni delicate dappertutto e stiamo monitorando, tuttavia sembra che le situazioni già pericolose si stiano diradando ma dobbiamo rimanere vigili, sono in contatto costante con Borrelli, il capo della Protezione Civile". Lo ha detto dallo stabilimento Fca di San Nicola di Melfi (Pz) il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine dell' assemblea dell'Anfia sul tema "Le ...

Maltempo in Kenya : frane nella contea di West Pokot - almeno 37 morti : almeno 37 persone sono morte in una serie di frane avvenute nella contea di West Pokot, nell’ovest del Kenya, a causa delle forti piogge cadute nella regione. È quanto riferito dal commissario della contea Apollo Okello citato dall’emittente “Citizen Tv”, secondo cui finora sono stati recuperati i corpi di 15 vittime mentre sono ancora in corso le operazioni di ricerca degli altri 22 corpi. Il governo keniota ha inviato ...

Maltempo : Musumeci scrive a Conte - 'Roma garantisca attenzione a Sicilia' : Palermo, 19 nov. (Adnkronos) - Roma garantisca la giusta attenzione alla Sicilia per i danni causati dal Maltempo. E' la richiesta avanzata dal presidente della Regione Nello Musumeci con una nota indirizzata al presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Nei mesi di settembre e ottobre - scrive il go

Maltempo : Conte in costante contatto con Capo protezione Civile : Roma, 17 nov. (Adnkronos) – In queste ore il Presidente del Consiglio è in costante contatto con il Capo della protezione Civile, Angelo Borrelli, ed è costantemente aggiornato sulle situazioni di criticità che si registrano in molte Regioni italiane a causa del Maltempo. L'articolo Maltempo: Conte in costante contatto con Capo protezione Civile sembra essere il primo su CalcioWeb.

Maltempo Piemonte - Conte : “Cirio commissario ad Alessandria e primi fondi” : “Abbiamo provveduto anche per Alessandria, duramente colpita nei giorni scorsi da un’ondata di Maltempo, con la nomina a commissario delegato per la gestione dell’emergenza del Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e stanziamento anche qui dei fondi per i primi interventi“. Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. L'articolo Maltempo Piemonte, Conte: “Cirio commissario ad Alessandria e ...

Maltempo : Conte - 'da governo fatti immediati non polemiche o slogan' (2) : (Adnkronos) - "Azioni concrete per Venezia e i veneziani: con ordinanza della Protezione civile -ricorda il premier- oggi abbiamo disposto la sospensione dei mutui per un anno e dato corso allo stanziamento di 20 milioni di euro per il primo ristoro dei danni, con un rimborso di 5mila euro ai privat

Maltempo : Conte - 'da governo fatti immediati non polemiche o slogan' : Roma, 16 nov. (Adnkronos) - "Misure concrete e immediate, non polemiche o slogan, per porre rimedio in tempi rapidi ai danni subiti dalla popolazione. Avevamo detto che queste comunità potevano contare sul sostegno del governo, lo stiamo dimostrando con i fatti". Lo scrive in un post su Facebook il

Maltempo : Conte - ‘da governo fatti immediati non polemiche o slogan’ (2) : (Adnkronos) – “Azioni concrete per Venezia e i veneziani: con ordinanza della Protezione civile -ricorda il premier- oggi abbiamo disposto la sospensione dei mutui per un anno e dato corso allo stanziamento di 20 milioni di euro per il primo ristoro dei danni, con un rimborso di 5mila euro ai privati e di 20mila alle attività produttive. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro è stato nominato commissario delegato per la gestione ...

Maltempo : Conte - ‘da governo fatti immediati non polemiche o slogan’ : Roma, 16 nov. (Adnkronos) – “Misure concrete e immediate, non polemiche o slogan, per porre rimedio in tempi rapidi ai danni subiti dalla popolazione. Avevamo detto che queste comunità potevano contare sul sostegno del governo, lo stiamo dimostrando con i fatti”. Lo scrive in un post su Facebook il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, elencando gli interventi posti in essere di fronte all’ondata di Maltempo che ...

**Maltempo : Conte - 'stato emergenza anche per Alessandria - 17 mln stanziati'** : Roma, 14 nov. (Adnkronos) - "Ok allo stato di emergenza anche per Alessandria, colpita dal maltempo a ottobre, 17 milioni stanziati. Oggi ho voluto sentire anche il sindaco di Matera per avere aggiornamenti. Dal governo massima attenzione a tutte le comunità interessate dagli eventi meteorologici di

**Maltempo : Conte - ‘stato emergenza anche per Alessandria - 17 mln stanziati’** : Roma, 14 nov. (Adnkronos) – “Ok allo stato di emergenza anche per Alessandria, colpita dal maltempo a ottobre, 17 milioni stanziati. Oggi ho voluto sentire anche il sindaco di Matera per avere aggiornamenti. Dal governo massima attenzione a tutte le comunità interessate dagli eventi meteorologici di questi giorni”. Lo scrive in un tweet il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. L'articolo **Maltempo: Conte, ‘stato ...

**Maltempo : Conte - ‘stato emergenza anche per Alessandria - 17 mln stanziati’** : Roma, 14 nov. (Adnkronos) – “Ok allo stato di emergenza anche per Alessandria, colpita dal maltempo a ottobre, 17 milioni stanziati. Oggi ho voluto sentire anche il sindaco di Matera per avere aggiornamenti. Dal governo massima attenzione a tutte le comunità interessate dagli eventi meteorologici di questi giorni”. Lo scrive in un tweet il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.L'articolo **Maltempo: Conte, ‘stato ...